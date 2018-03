Nationalrat gedenkt verstorbenen Präsidenten Rudolf Pöder

Gedenkminute und Trauerbeflaggung des Parlaments

Wien (PK) - Mit einer Würdigung und einer Trauerminute wird der Nationalrat am Beginn der morgigen Plenarsitzung des ehemaligen Nationalratspräsidenten Rudolf Pöder gedenken. Pöder ist am vergangenen Sonntag verstorben.

Im Andenken an Pöder wird die schwarze Fahne auf dem Giebelmast des Mittelbaus des Parlamentsgebäudes während der drei Plenartage gehisst. Sie soll auch am Begräbnistag an Präsident Pöder erinnern. (Schluss) jan

