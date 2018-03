Solidaritätsfonds auf dem Prüfstand

Brüssel (OTS) - Als ob die Situation nicht schon schlimm genug wäre, werden die von der Flutkatastrophe Betroffenen nun auch durch mehrdeutige Medienberichte aufgeschreckt. "EU hat kein Geld für Hochwasseropfer", heißt es etwa. Unter Berufung auf die Aussage des Haushaltskommissars Lewandowski wird berichtet, dass im Solidaritätsfonds kein Geld mehr vorhanden wäre und dass deshalb die Zahlungen bis zu einem Jahr dauern könnten.

"Ich sehe es an der Zeit, hier einige Dinge klarzustellen, damit es nicht zu weiteren Verunsicherungen bei den Hochwasseropfern kommt", betont MdEP Angelika Werthmann. "Zum Solidaritätsfonds der EU, dem EUSF, der für die Hilfe in Folge solcher Katastrophen eingerichtet wurde, gibt es einige Fakten, die in der gegenwärtigen Debatte nicht klar zu erkennen sind."

Es kann bis zu einem Jahr dauern, bis Geld aus dem Fonds ausbezahlt wird; dies resultiert u.a. aus der sorgsamen Prüfung über die Ansprüche auf Mittel aus dem Fonds.

Dieser Fonds ist per definitionem NICHT für die Deckung von Schäden von Privatpersonen eingerichtet, sondern unter anderem für die folgenden Bereiche gedacht: Kurzfristiger Wiederaufbau zerstörter Infrastrukturen und Ausrüstungen in den Bereichen Energieversorgung, Wasser/Abwasser, Telekommunikation, Verkehr, Gesundheit und Bildung; unverzügliche Sicherung der Schutzeinrichtungen und Maßnahmen zum unmittelbaren Schutz des Kulturerbes und Säuberung der von der Katastrophe betroffenen Gebiete einschließlich der Naturräume.

Auf der Homepage der Kommission steht ausdrücklich: "Der EUSF wurde nicht mit dem Ziel eingerichtet, sämtliche von Naturkatastrophen verursachten Schäden zu decken. Er ist im Prinzip auf nicht versicherbare Schäden beschränkt und deckt beispielsweise private Verluste nicht ab. [...]"

Auch bei den letzten Flutkatastrophen, die u.a. Österreich getroffen haben, wurden Gelder aus dem Solidaritätsfonds gemäß seiner Verwendung ausgezahlt. Beispielsweise wurden 2005, bei den Überschwemmungen in Tirol und Vorarlberg, unter der Rubrik "außergewöhnliche regionale Katastrophen", Zahlungen genehmigt.

"Es sollte doch in unser aller Interesse liegen, die Opfer der Flutkatastrophe nicht noch mehr zu verunsichern und durch mehrdeutige Aussagen zu irritieren. Ich bin der Überzeugung, dass das Land Österreich von der Landes- bis zur Bundesebene daran arbeiten wird, den Betroffenen zu helfen. Es zeigt sich in diesen schweren Zeiten zudem auch die Solidarität in der österreichischen Bevölkerung, mitanzupacken und zu helfen, wie zum Beispiel das Team Österreich", zeigt sich Angelika Werthmann überzeugt. "Selbstverständlich brauchen die Betroffenen jetzt schnell und unbürokratisch alle Hilfe, die irgend möglich ist, das steht außer Frage! Aber mit unklaren Aussagen Hoffnungen oder Verunsicherung zu wecken, ist angesichts dieser schlimmen Situation vollkommen unangebracht."

