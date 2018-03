Ein Dankeschön an die Lidl-Mitarbeiter

Lidl Österreich lädt 3.400 Mitarbeiter zum Festival

Salzburg (OTS) - Als Dank für den täglichen, engagierten Einsatz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veranstaltete Lidl Österreich kürzlich ein Festival der besonderen Art. Geboten wurde ein abwechslungsreiches Programm mit talentierten Künstlern aus den eigenen Reihen bei "Wer wird Lidl Superstar?", dem bekannten Mentalisten Manuel Horeth, den Comedy Hirten und einem beeindruckenden "Seer"-Konzert als Höhepunkt. Durch den Tag führte der prominente Entertainer Klaus Eberhartinger.

"Schon die Fahrt zum Festival machte viel Spaß! Gemeinsam mit meinen Kollegen in einem von Lidl organisierten Bus - die Stimmung war genial! Mir gefällt es, dass von der Geschäftsleitung bis zum Lehrling jeder dabei war, so habe ich viele bekannte Gesichter getroffen", berichtet Marc aus der Steiermark euphorisch.

"Wir feiern heute gemeinsam unseren Erfolg, der ohne jeden einzelnen von Ihnen nicht möglich wäre", verkündete Brendan Proctor, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, zum Auftakt. Nach der gelungenen Eröffnung wurden sofort die zahlreichen Attraktionen des Festivals bestaunt und ausprobiert. Ein Fun&Action-Bereich begeisterte unter anderem mit Bull-Riding, einem Segway-Parcours und einem XXL-Kicker. Das kulinarische Angebot war ein weiteres Highlight: nationale und internationale Köstlichkeiten luden zum Verweilen ein und die Weinverkostung von und mit Starwinzer Willi Opitz garantierte weitere Gaumenfreuden.

Lidl Superstars bringen die Messehalle zum Beben

Mit besonderer Begeisterung empfing das Publikum die Teilnehmer von "Wer wird Lidl Superstar?". Die mutigen Talente - allesamt Lidl-Mitarbeiter - sangen, spielten und tanzten um die Wette und begeisterten die gut gelaunten Fans. Nach den Auftritten zeigten sich die strahlenden Gewinner von der einzigartigen Stimmung überwältigt:. "Mir san die Stars! Jetzt sind wir richtig erleichtert. Man fühlt sich toll, super, genial!"

Für atemberaubende Stimmung sorgte die populäre, österreichische Band "die Seer" mit einem Live-Auftritt. "Ich habe ein Event wie dieses noch nie erlebt. Für mich war das Seer-Konzert der Höhepunkt des Tages. Ich habe gemeinsam mit den Seern auf der Bühne zum Lied "Hoamatgfühl" gesungen. Es war einfach großartig!", schwärmte Bettina aus Oberösterreich.

Von Mitarbeitern für Mitarbeiter

Das Festival-Organisationsteam stellte ein fulminantes Spektakel für alle Lidl Mitarbeiter auf die Beine: "Allen Mitarbeitern unsere Wertschätzung auszudrücken und ein herzliches Dankeschön zu sagen, war unser Ziel. In meinen über 15 Lidl-Jahren zählt dieser Tag auch zu meinen persönlichen Highlights.", so Lydia Kaltenbrunner, Geschäftsbereichsleitung Personal.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

