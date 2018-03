Dornbirner Marktplatz als Freiluft-Fitnessstudio

Gelungener Auftakt der Aktion "Bewegt in den Tag"

Dornbirn (OTS/VLK) - Zum ersten Mal in diesem Jahr hieß es am Dienstag, 11. Juni 2013, auf dem Dornbirner Marktplatz "Bewegt in den Tag". Die zahlreich erschienen Bewegungsbegeisterten trotzten dem strömenden Regen und sorgten für gute Stimmung. Auch bei kühler Temperatur heizte Tae Bo-Trainerin Nicole Stier den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit ihrem Power-Programm ordentlich ein.

"Bewegt in den Tag" ist eine Kooperationsveranstaltung der Landesinitiative Vorarlberg>>bewegt mit dem ORF, die letztes Jahr erstmals veranstaltet wurde. An vier aufeinanderfolgenden Dienstagen jeweils um 7.00 Uhr morgens wird der Dornbirner Marktplatz zum Freiluft-Fitnessstudio. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen dabei die Möglichkeit, Tae Bo, Zumba, Combat Training und andere Muntermacher kennenzulernen. Obendrauf gibt es einen Eintrittsgutschein für das Stadtbad Dornbirn und ein Frühstück von Inside Dornbirn. Noch dreimal haben Frühsportlerinnen und Frühsportler heuer die Möglichkeit, gemeinsam und bewegt in den Tag zu starten und dabei neue Trainingseinheiten für sich zu entdecken.

Ziel der 2006 vom Sportreferat gegründeten Initiative Vorarlberg>>bewegt ist es, möglichst viele Menschen in Vorarlberg zur Bewegung zu motivieren, erklärt Sportlandesrätin Bernadette Mennel. Im Vordergrund stehen dabei das Bewegungs- und Ernährungsverhalten von Kindern und Familien. Dazu werden diese Themen bereits im Kindergarten und in der Volksschule in den Alltag der Kleinsten integriert. Zusätzliche Aktionen wie Familienbewegungstage fördern die Bewegung der ganzen Familie und das Weiterbildungsangebot liefert das nötige Know-How dazu.

