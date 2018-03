Bundeskanzler Faymann: Bund stellt zusätzliches Geld für Hochwasseropfer zur Verfügung

Am Golan steht nach veränderter Situation die Sicherheit der Soldaten im Vordergrund

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann betonte am Dienstag im Pressefoyer nach dem Ministerrat, dass die Regierung eine Fülle von Gesetzesänderungen aus den verschiedensten Bereichen beschlossen hätte. Dazu zählten etwa das Universitätsgesetz, das Sicherheitspolizeigesetz, die Bildungsverwaltungsreform sowie eine Novelle zum Bankgesetz für eine verbesserte Eigenkapitalausstattung. Das beweise, "dass wir auch in den letzten Monaten dieser Bundesregierung erstens Kompromisse finden, die sinnvoll für das Land sind und zweitens die Arbeit bis zum letzten Tag vor der Wahl konstruktiv und positiv als Regierung gestalten". ****

Bei der derzeitigen Hochwasserkatastrophe seien bisher 66.000 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen, besonders den 46.000 Helfern der freiwilligen Feuerwehren, aber auch allen Anderen, wie jenen des Bundesheeres und des roten Kreuzes gelte aufrichtiger Dank. "Es wird heute noch ein Gespräch zwischen Minister Hundstorfer und Ministerin Mikl-Leitner geben, um über Themen wie Entgeltfortzahlungen aber auch andere zu diskutieren. Wir wollen diesen Einsatz stärken", sagte der Kanzler. Beim letzten Hochwassereinsatz sei jenen Gemeinden in der Steiermark, die aus eigener Kraft und auch mit Hilfe des Landes finanziell die Aufräumarbeiten nicht gewährleisten konnten, zugesichert worden, dass der Bund zusätzlich und über seine Verpflichtungen hinaus Unterstützung erbringe. Dieses zusätzliche Geld sei heute beschlossen worden. "In den Hilfs- und Katastrophenfonds werden immer genug finanzielle Mittel für die Betroffenen bereit stehen. Hier hält die Republik zusammen", betonte Faymann.

Beim Thema Abzug vom Golan unterstrich der Kanzler die veränderten Rahmenbedingungen. Durch Kampfhandlungen in der entmilitarisierten Zone sei diese gänzlich weggefallen. Es sei nicht Aufgabe der österreichischen Soldaten zwischen Rebellen, Opposition und Regierung zu vermitteln. "Wir wollten auch eine Verlängerung des Waffenhandels-Embargos. Damit konnten wir uns nicht durchsetzen. Jetzt ist das Gegenteil zu befürchten, nämlich noch mehr Waffen in die Region." Hier stünde die Sicherheit der Soldaten im Vordergrund. Österreichs Stellung in der Welt sieht er nicht gefährdet.

Mit der Novelle des Universitätsgesetzes seien die organisatorischen Grundlagen für eine medizinische Fakultät in Linz geschaffen worden. Die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen, aber "auf einem guten Weg". (Schluss) sn

