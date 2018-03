Spindelegger: Mehr EU-Mittel für Hochwasser-Betroffene

Hilfsgelder über Donauraumstrategie lukrieren – Verbesserungen bei Kinderschutz beschlossen – Golan-Abzug der österreichischen Soldaten erfolgt rasch und geordnet

Wien, 11. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Wir haben heute eine Zusammenstellung aller Ressorts festgelegt, wer wo und wie schnellstmöglich den Hochwasser-Betroffenen helfen kann. Dadurch haben wir einen raschen Überblick, was man tun kann und wo wir die Suche nach weiteren Mitteln verstärken können", sagt Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger nach dem heutigen Ministerrat. Zudem wurde die zusätzliche Hilfe für die Schäden der vergangenen Unwetter in der Steiermark beschlossen: "Die Regionen, die über mehrere Jahre hinweg von schweren Unwettern betroffen sind, erhalten entsprechende Hilfeleistungen." Dieser Beschluss

soll auch die rechtliche Grundlage für künftige Auszahlungen bieten, sobald die entsprechenden Schadensmeldungen für ganz Österreich vorhanden sind. Neben nationalen Mitteln wird auch nach Geldern auf europäischer Ebene gefragt. "Zusätzlich zum Solidaritätsfonds der EU wollen wir auch im Rahmen der Donauraumstrategie bei der EU um Unterstützung ansuchen. Zusammen mit den betroffenen Ländern und dem zuständigen EU-Kommissar Johannes Hahn starten wir eine Initiative, um mehr Mittel für Hochwasserschutzmaßnahmen von der EU zu erhalten", betont Spindelegger. ****

Daneben wurde im heutigen Ministerrat ein Gesetzesentwurf für einen verbesserten Kinderschutz beschlossen. "Solche katastrophalen Vorfälle wie 2012 in St. Pölten müssen in Zukunft bestmöglich verhindert werden", betont der Vizekanzler. Das polizeiliche Vertretungsverbot wird daher auf Schulen, Kindergärten und Horte ausgedehnt. "Zusätzlich haben wir eine Reihe von Maßnahmen der direkten Kommunikation zwischen Polizei und den Jugendwohlfahrtseinrichtungen festgelegt, um so den bestmöglichen Schutz für unsere Kinder zu gewährleisten", erklärt Spindelegger.

Abschließend nahm Spindelegger zum Abzug der österreichischen Soldaten am Golan Stellung: "Es wird jetzt in New York direkt mit dem Peacekeeping Departement der UNO festgelegt, wie die Modalitäten des Rückzugs funktionieren. Für uns haben die rasche Heimkehr unserer Soldaten und ein geordneter Abzug oberste Priorität", so Außenminister Spindelegger, der abschließend die Sicherheit der österreichischen Soldaten hervorhebt: "Wenn der Verteidigungsminister sagt, dass die Lage nicht mehr beherrschbar sei, müssen wir handeln."

