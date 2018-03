Wirtschaftskammer: Basel III-Umsetzung in Österreich sichert auch künftig die Finanzierung von KMU

Umsetzung erhöhter Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen an Banken im Ministerrat beschlossen - WKÖ für rasche Implementierung auch in den USA und Asien

Wien (OTS/PWK402) - Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt die heute, Dienstag, im Ministerrat beschlossene Umsetzung von Basel III in Österreich: Dank der KMU-verträglichen Umsetzung der neuen Eigenkapitalvorschriften für die Banken kann die Finanzierung der für Österreichs und Europas Wirtschaft so wichtigen kleinen und mittleren Unternehmen auch in Zukunft sichergestellt werden.

Die in Basel III vorgesehenen höheren Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen an Banken stellen einen wesentlichen Bestandteil der internationalen Anstrengungen dar, das weltweite Finanzsystem weniger störungsanfällig zu machen. Aus Sicht der WKÖ könnte Basel III die Stabilität des Finanzsystems noch weiter erhöhen, wenn es weltweit umgesetzt würde. Die WKÖ drängt daher erneut auf eine Implementierung zumindest auch in den USA und Asien.

Dank österreichischer Bemühungen und der Verhandlungsführung des österreichischen Berichterstatters Othmar Karas konnten bei der europäischen Umsetzung gravierende negative Auswirkungen von Basel III auf die KMU-Finanzierung verhindert und zahlreiche Erleichterungen für Klein- und Mittelbetriebe erreicht werden. (JR)

