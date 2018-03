Therapiehundeteams beziehen ihr neues Zuhause

Gemeinnütziger Verein "Tiere Helfen Leben, kurz THL" eröffnet in Neudörfl ein Ausbildungszentrum.

Neudörfl (OTS) - Therapiehunde spenden Lebensfreude, machen Mut und zaubern ein Lächeln in die Gesichter der Menschen. Seit 2005 bildet der Verein THL Therapiebegleittierteams für ganz Österreich aus. Besucht werden bisher Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und Behinderteneinrichtungen.

Ab sofort hat die Herbergssuche für die Vereinsmitglieder ein Ende. In Neudörfl im Burgenland konnte ein Haus der Gruppe Leier International samt weitläufigem Gelände angemietet werden. Dort sollen nun noch mehr Aus- und Weiterbildungen in Bereich der tiergestützten Therapie, des Trainings- und der Haltung von Hunden stattfinden.

Außerdem ist auf dem Areal die Errichtung eines therapeutischen Erlebnisgartens für Zwei- und Vierbeiner gerade in Umsetzung.

Eröffnet wird das neu adaptierte Haus in der Hauptstrasse 154a in Neudörfl offiziell am 13. Juni 2013 um 10.00 Uhr von Neudörfels Bürgermeister Dieter Posch, der für weitere Projekte des Vereines bereits Hilfe zugesagt hat.

Auch Landtagspräsident Gerhard Steier wird, so wie viele der Firmenvertreter die bisher unterstützend tätig waren bei einer Vorführung mit Therapietieren anwesend sein.

Mitglieder des Vereins stehen für Informationen und Hausführungen zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

susanna.haitzer @ tiere-helfen-leben.org, Tel.: 0699/81684865

www.tiere-helfen-leben.org