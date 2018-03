Falter: Krankenanstaltenverbund richtet Arbeitsgruppe zu Steinhof ein Missbrauchsvorwürfen an behinderten Kindern sollen untersucht werden

Wien (OTS) - Wie die Wiener Wochenzeitung Falter in ihrer morgen, Mittwoch, erscheinenden Ausgabe berichtet, reagiert der Wiener Krankenanstaltenverbund nun auf die schweren Vorwürfe, die eine Kinderkrankenschwester vor zwei Wochen im Falter erhoben hat. Die im Falter namentlich genannte Krankenschwester arbeitete ab 1981 in Pavillon 15 am Steinhof und berichtete, dort seien bis in die frühen 80er Jahre hinein behinderte Kinder vernachlässigt und gequält worden.

Wie der Falter vom KAV erfuhr, hat dieser nun eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ehemalige Mitarbeiter, Betroffene und Angehörige befragen und die Vorwürfe aufarbeiten soll. Die Arbeitsgruppe besteht aus der Leiterin der Stabsstelle Recht Elisabeth Aulehla, der Leiterin des Medizinmanagements Susanne Drapalik und dem Chefarzt des Psychosozialen Dienstes Georg Psota.

