Bundeskanzler Faymann: Regierung stellt klar - ausreichend Geld im Katastrophenfonds vorhanden

Ministerrat beschloss mehr als ein Dutzend neuer Gesetze

Wien (OTS) - "Ein wichtiger Punkt unserer Beratungen war heute das Ausmaß der Hochwasserkatastrophe. 66.000 Menschen waren bisher im Einsatz, davon 46.000 von der Feuerwehr, aber auch Rotes Kreuz, Bundesheer und Polizei haben tatkräftig mitgeholfen. Das war und ist ein enormer Einsatz, der von den meisten freiwillig geleistet wird", so Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, beim Pressefoyer nach dem Ministerrat. Der Kanzler verwies auf den bevorstehenden Gipfel im Innenministerium: "Dabei wird es unter anderem auch um die Frage der Entgeltfortzahlungen für die vielen Freiwilligen gehen. Diese Einsätze werden auch in Zukunft dringend benötigt, daher ist es wichtig, auf die Bedürfnisse der Helfer und Helferinnen einzugehen."

"Wir haben klargestellt, dass ausreichend Geld im Katastrophenfonds vorhanden ist, und wir dort, wo es notwendig ist, auch darüber hinausgehende Mittel zur Verfügung stellen. So haben wir für die Schadensreparatur nach der Katastrophe in Sankt Lorenzen in der Steiermark heute zusätzliche 20 Millionen Euro freigegeben", sagte Faymann. Um die Kosten für das diesjährige Hochwasser abschätzen zu können, müssten erst die Schäden erfasst werden. "Für den weiteren Ausbau des Hochwasserschutzes ist jedenfalls in den kommenden Jahren eine Milliarde Euro budgetiert", so Faymann.

Zum bevorstehenden geordneten Abzug von den Golanhöhen betonte der Kanzler: "Die Voraussetzungen für unsere Beobachterrolle in einer entmilitarisierten Sicherheitszone haben sich entscheidend geändert. Wir haben kein militärisches Mandat, das hätte auch nicht unserem neutralen Standpunkt entsprochen." Österreich habe sich zudem nicht bei der Verlängerung des Waffenembargos gegen Syrien durchsetzen können, es sei somit noch mit verstärkten Kampfhandlungen in der Region zu rechnen. "Wir können daher selbstbewusst - auch auf internationaler Ebene - den Abzug vertreten", so Faymann.

Dass die Regierung heute rund ein Dutzend Gesetzesvorlagen beschlossen habe - darunter einige Neuerungen für den Gesundheitsbereich, das Sicherheitspolizeigesetz, für den Universitätsbereich oder das Bankenwesen -, zeige, so Faymann, dass "wir weiterhin sinnvolle Kompromisse finden und bis zum Ende der Legislaturperiode konstruktiv zusammenarbeiten".

