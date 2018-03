Psychologengesetz - Oberhauser: Einvernehmen mit betroffenen Berufsgruppen herstellen

Wien (OTS/SK) - Für ein neues Psychologengesetz, das mehr Qualität in der Behandlung und mehr Sicherheit für die Patienten bringt, spricht sich SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser anlässlich der in Begutachtung befindlichen Neufassung zum Psychologengesetz aus. "Selbstverständlich werden wir uns alle Einwände im Begutachtungsverfahren ganz genau ansehen und abwägen. Eine Beschlussfassung im Parlament kann es nur dann geben, wenn mit den betroffenen Berufsgruppen weitgehendes Einvernehmen hergestellt werden kann." Das habe man auch immer gegenüber allen Beteiligten klargestellt, so Oberhauser am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) bj/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493