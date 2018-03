FPÖ-Neubauer: Herz Jesu Feiern in Tirol: Mehr als 1000 Prozessions-Teilnehmer in Bozen

Das "Herz Jesu" um 385 Euro für Bergfeuer im Ötztal verscherbelt, einfach widerlich!

Wien (OTS) - Als einziger parlamentarischer Vertreter nahm der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer in den Reihen der Schützenkompanie Gries-Bozen an der Herz-Jesu-Prozession am Sonntag in Bozen teil. So wie bei allen traditionellen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren, verzeichnete auch die Herz-Jesu Prozession in Bozen einen seit Jahren nicht mehr gezählten Zustrom. Der Dom zu Bozen war bis auf den letzten Platz zum Bersten gefüllt. Ein schier endlos scheinender Prozessionszug, der sich durch die Bozener Innenstadt bis zum Waltherplatz hin bewegte, prägte die Innenstadt Bozens am Sonntag.

Das Herz-Jesu-Feuer ist ein im Raum Bozen im Jahr 1796 entstandener Brauch, der heute noch in allen Teilen (Nord-, Ost-, Süd- und Welschtirol) gepflegt wird und mit der Herz-Jesu-Verehrung zusammenhängt. Der Brauch, im Juni Feuer zu entzünden, geht auf frühere Sonnwendfeuer bzw. Johannisfeuer zurück, die dann in Erinnerung an das Herz-Jesu-Gelöbnis von 1796 umgedeutet wurden. Am Herz-Jesu-Festtag 1961 sprengten Aktivisten des Befreiungsausschusses Südtirol im Rahmen der sogenannten Feuernacht 37 Strommasten in Südtirol, um auf die beängstigende Situation der Volksgruppe aufmerksam zu machen.

"Dass es angesichts der historischen, christlichen und traditionellen Brauchtumspflege Menschen gibt, die diese Werte heute am touristischen Markt um 385 Euro verscherbeln, ist verachtenswert und lässt Rückschlüsse auf diese Geschäftemacher und deren Unterstützer zu", so Neubauer. Das Reiseunternehmen Domhardt Reisen hat jedenfalls in seinem Katalog angeboten, dass "an diesem Abend auch die Möglichkeit besteht, zu einem ermäßigten Preis die Acherkogelbahn in Ötz zu benutzen und die Bergfeuer auf den vorderen Ötztaler Gipfeln und im Wetterstein- und Karwendelgebirge von oben zu sehen."

Solchermaßen verkommen angestammtes Brauchtum, Glaube und Tradition zu einer reinen Touristenattraktion, zu Folklore - und werden wert-und inhaltsleer. "Der ursprüngliche Geist wurde nicht zuletzt durch die Erneuerung des Herz-Jesu-Gelöbnisses in Bozen spürbar. Dort aber, wo dieser Festtag mittlerweile zu einer touristischen Vermarktung verkommen ist, sollte es zu einem raschen Umdenken kommen. Dazu sind alle Veranstalter und Teilnehmer aufgerufen", hält Neubauer fest.

