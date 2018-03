Regner: Sozialer Wohnbau fördert soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt

SPÖ-Europaabgeordnete: "Zugang zu leistbarem Wohnen kann vom privaten Sektor nicht erfüllt werden"

Wien (OTS/SK) - Bei der heutigen Abstimmung über den Initiativbericht über den sozialen Wohnungsbau in der Europäischen Union will das EU-Parlament den Wohnbau als sozialen "Stoßdämpfer" forcieren. "Der soziale Wohnbau ist ein Grundpfeiler der Sozialpolitik, weit mehr als Armutsbekämpfung. Wir wollen mit diesem Bericht Anreize für Investitionen in lokale Beschäftigung und ökologische Wirtschaft schaffen sowie auch die Bekämpfung von Energiearmut verstärken. Leider gab es allerdings vor allem von konservativer Seite kein Verständnis dafür, wie wichtig eine soziale Durchmischung von möglichst allen Bevölkerungsschichten im Wohnbau ist. Ich will eine Ghettobildung und Ausschreitungen wie in den Pariser Vororten verhindern. Vorbild ist für mich der soziale Wohnbau in Wien", sagt die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. ****

Das Europäische Parlament in Straßburg stellte heute mehrheitlich fest, dass der Bedarf an erschwinglichem Wohnraum aufgrund der aktuellen Wirtschafts- und Sozialkrise immer weniger durch den privaten Gebäudebestand gedeckt werden kann und dass die gestiegenen Miet- und Energiekosten das Armutsrisiko und die Gefahr sozialer Ausgrenzung vergrößern. Das EU-Parlament ist außerdem auch besorgt über die Auswirkungen von Sparmaßnahmen wie Kürzungen von Wohnbeihilfen. Regner: "Der Zugang zu leistbarem Wohnraum ist ein Grundrecht und ein wichtiger Faktor für andere Bereiche wie Arbeitssuche oder politische Teilhabe."

Regner konnte unter anderem folgende zwei Anträge durchsetzen. "Erschwingliche Wohnungen sind ein geeignetes Instrument, um soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt zu fördern und sie sind eine Voraussetzung für höhere Arbeitsmobilität sowie bessere Anstellungschancen", erläutert Regner ihren ersten Änderungsantrag. Außerdem: "Die Konstruktion und die Sanierung von sozialen Wohngebäuden sind entscheidend, um folgende Ziele zu erreichen: die Nachfrage nach Wohnraum zu befriedigen, leistbare Wohnungen für einen großen Teil der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, die Wirtschaft anzukurbeln und Steuereinnahmen für die EU Mitgliedsländer zu sichern." (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493