Windbüchler: Freiwillige Hilfe braucht Rahmenbedingungen

Grüne: Freiwilliges Engagement darf den Einzelnen keine Nachteile bringen

Wien (OTS) - "Freiwilligenpolitik ist leider immer erst dann auf der Tagesordnung, wenn es zu Katastrophen kommt. Der Einsatz der vielen unermüdlichen Freiwilligen passiert schnell, solidarisch und rücksichtsvoll. Dies sollte sich die Regierung auch zu Herzen nehmen und ebenso rasch und vor allem gemeinsam, über Parteigrenzen hinweg, für die Absicherung der Freiwilligen agieren. Der unermüdliche Einsatz darf keinen Nachteil für die eigene Existenz haben, " betont Tanja Windbüchler, Grüne Sprecherin für Freiwilligenpolitik.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement sind völlig unterschiedlich geregelt. Unfallversicherung, Kündigungsschutz, erweiterte Urlaubsansprüche und Entgeltfortzahlungen sind essentielle Themen. Der so dankenswerte und mit Sicherheit sehr kräfteaufreibende Einsatz zur gegenseitigen Unterstützung braucht auch Anerkennung und Existenzsicherung.

Im Katastrophenhilfsdienst muss die Abgeltung bei längeren Einsätzen oder die Kostenübernahme bei Verdienstentgang und Einkommensverlust bundesweit geregelt werden.

"Die Bundesregierung ist aufgerufen hier gemeinsam mit den Hilfsorganisationen, wie Bergrettung oder Feuerwehren, ein Bundesgesetz zu schaffen, damit all jene engagierten Freiwilligen auch tatsächlich abgesichert werden, einerseits in der so wichtigen Katastrophenhilfe aber auch im Alltagsleben der vielen Freiwilligen in den Vereinen. Denn auch die Unfall- und Haftpflichtversicherungen sind nicht für alle Freiwilligen in den Vereinen gleich geregelt. "Hier braucht es endlich die verlässliche Absicherung aller freiwillig Tätigen im Falle eines Unfalls und bei Haftpflichtfragen", meint Windbüchler.

