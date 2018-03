Sissy Strauss, die Grande Dame der Met, erhielt Goldene Wiener Auszeichnung

Wien (OTS) - Elisabeth "Sissy" Strauss, zuständig für die Betreuung der Künstlerinnen und Künstler an der New Yorker Metropolitan Oper, wurde heute, Dienstag, im Wiener Rathaus mit dem "Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien" ausgezeichnet. KS Prof. Harald Serafin mit Sohn Daniel Serafin, KS Heinz Zednik, Staatsoperndirektor i.R. Ioan Holender, Life Ball-Gründer Gery Keszler, Joe Kalina, Abgeordneter des Bundesrates a.D., GR Bernhard Dworak und viele mehr feierten mit der Ausgezeichneten.

GR Ernst Woller, Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Kultur und Wissenschaft in Wien, nahm in Vertretung von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny die Verleihung vor: "Mit viel persönlichem Engagement und Einfühlungsvermögen nimmt Sissy Strauss seit mehr als vierzig Jahren die Rundumbetreuung der Künstlerinnen und Künstler der Met wahr. Sie hat sich auch einen Ruf als herausragende Gastgeberin erworben, ganz in der Tradition der Salons des 19. Jahrhunderts", betonte Woller.

"Sissy Strauss ist eine Zauberin, ein magisches Wesen. Jeder Tag in New York ist verloren, wenn sie nicht da ist", schwärmt Direktor i.R. Kammerschauspieler Prof. Otto Schenk in seiner Laudatio auf Sissy Strauss: "Sie und ihr Mann Max Strauss sind Geber und Schenker, keine Nehmer. Sie nehmen alle Strandenden auf. Ihre Wohnung ist mit dem Segen der Gemütlichkeit, der Heimat ausgezeichnet. Man fühlt sich dort sofort daheim. Wenn sie nicht in New York ist, dann interessiert mich die Met auch nicht mehr", schloss Schenk.

Zwt.: Biografie Elisabeth "Sissy" Strauss

Sissy Strauss wurde 1943 als Elisabeth Mager in Wien geboren. Schon während ihres Jusstudiums macht sie innerhalb der Wiener Kunst-und Kulturszene erste Erfahrungen mit Musik. Sie arbeitet von 1962 bis 65 bei Jeunesses Musicales Österreich. 1966 ist sie dann kurzfristig Mitarbeiterin von Prof. Rudolf Gamsjäger im Musikverein Wien.

Anfang der 1970er Jahre geht sie nach New York, wo sie dann ab August 1972 bis zum April 1980 zunächst als unbezahlte Mitarbeiterin an der Metropolitan Opera New York tätig ist. Ab Mai 1980 wird sie fix angestellt und übernimmt im Rahmen des künstlerischen Betriebsbüros der Met den Bereich Artistic Liaison, d. h., sie ist dort bis heute vor allem für die Betreuung der internationalen Künstler zuständig.

1985 heiratet sie Max Strauss. Gemeinsam mit ihm lädt sie seither regelmäßig zu Feiern - oftmals auch ehrenamtlichen Veranstaltungen -in ihre privaten Räumlichkeiten ein, wobei besonders ihre jährliche Weihnachtsfeier dabei herausragt. Sie hat dazu beigetragen, Österreichs Ruf als Land hervorragender Kultur

