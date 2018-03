Mitterlehner und Hundstorfer eröffnen neue Beratungszone im Regierungsgebäude

Mehr Beratung, Service und Information mit barrierefreiem Zugang

Wien (OTS/BMWFJ/BMASK) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Sozialminister Rudolf Hundstorfer haben heute, Dienstag, die neue Beratungszone im Regierungsgebäude offiziell eröffnet. Das Bürgerservice des Wirtschaftsministeriums und das Sozialtelefon/BürgerInnenservice des BMASK bieten dort gemeinsam persönliche Beratung und Service. "Mit der Übersiedlung ist es gelungen, eine barrierefrei zugängliche Informations- und Beratungsstelle mit einer freundlichen Atmosphäre zu schaffen. Damit können wir unsere Leistungen und Informationen noch bürgernäher und effizienter anbieten", sagte Mitterlehner. Sozialminister Hundstorfer ergänzt: "Das gemeinsame Beratungszentrum schafft Synergieeffekte, die wir gerne nützen wollen. Es hat ja schon bisher zahlreiche Kontakte zwischen unserem 'Sozialtelefon' und unserem 'Pflegetelefon' und dem Bürgerservice des Wirtschaftsministeriums gegeben. Jetzt sitzen die Kolleginnen und Kollegen Seite an Seite, um die Bürgerinnen und Bürger bei deren Anliegen zu beraten."

Die neue Beratungszone ist unmittelbar neben dem Haupteingang zum Regierungsgebäude am Wiener Stubenring 1 situiert. Es gibt eine Wartelounge mit Bildschirmen, die über aktuelle Neuigkeiten informieren und eine große Auswahl an Publikationen und Broschüren zur freien Entnahme. Dort besteht auch die Möglichkeit, in Ruhe Formulare auszufüllen oder eigene Unterlagen zu ordnen.

Das neue Angebot für Beratung und Service ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Das Bürgerservice des Wirtschaftsministeriums dient als erste Anlaufstelle für Anfragen an das Ressort, zum Beispiel in den Bereichen Gewerbe und Gründung, Thermische Sanierung, Dienstleistungsanzeige, Beantragung des Ingenieur-Titels, des Meisterbonus oder Notifizierungen ausländischer Lehrberufe. Das BürgerInnenservice des BMASK bietet Beratung und Information in sozialen Belangen sowie Orientierung und Wegweisung im Sozialsystem.

