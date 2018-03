MORGEN PK "Entwurf Psychologengesetz: Psychotherapeuten, Ärzte und Patientenanwalt schlagen Alarm"

Wien (OTS) - Ein neues Psychologengesetz, das sich momentan in der Begutachtungsphase befindet, soll in einer beispiellos undemokratischen Nacht-und-Nebel-Aktion noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden. Die Berufsvertretungen der PsychotherapeutInnen, PsychoanalytikerInnen und PsychiaterInnen sowie die Patientenanwaltschaft warnen vor einer Gefährdung der PatientInnen. Das Gesetz ist unausgegoren und bringt für Menschen mit psychischen Erkrankungen einen unzumutbaren Behandlungs-Graubereich, enorme Rechtsunsicherheit und damit erhebliche Einschränkungen der PatientInnen-Rechte.

Zur Präsentation möglicher Folgen des neuen Gesetzes für die PatientInnen sowie zur Vorstellung der Forderungen der PsychotherapeutInnen und ÄrztInnen dürfen wir daher MedienvertreterInnen und FotografInnen herzlich zu einer Pressekonferenz einladen.

