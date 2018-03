ORF-"matinee" am Sonntag: 80. Geburtstag von Claudio Abbado, die Mariazellerbahn und aktuelle Kulturtipps

Am 16. Juni ab 9.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 26. Juni 2013 feiert einer der berühmtesten Dirigenten der Gegenwart, Claudio Abbado, seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt die "matinee" am Sonntag, dem 16. Juni, Paul Smacznys Dokumentation "Im Gespräch mit Claudio Abbado" (9.55 Uhr, ORF 2) - für die der italienische Maestro eines seiner seltenen Interviews gegeben hat und mit analytischer Klarheit tiefe musikalische Einsichten vermittelt. Der von Peter Schneeberger präsentierte Kulturvormittag startet um 9.05 Uhr mit einer weiteren Dokumentation von Helmut Manninger über eine mehr als hundertjährige österreichische Institution: "Die Mariazellerbahn oder: Die Entdeckung der Langsamkeit". Abschließend geben die "Kulturtipps" (10.40 Uhr) einen Ausblick auf das kulturelle Geschehen der kommenden Woche.

"Die Mariazellerbahn oder: Die Entdeckung der Langsamkeit" (9.05 Uhr)

Schon Kaiser Franz Joseph war mit ihr unterwegs, und auch Josef Ratzinger liebt sie. Der Namensvetter des Papstes Benedikt XVI ist seit vielen Jahren ihr Lokführer. Die Rede ist von der einzigartigen Mariazellerbahn im österreichischen Alpenvorland, die anders ist, als die üblichen ihrer Art - viel schmäler und langsamer, fast schon ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Ihr größter Feind ist unsichtbar und wohl deshalb umso gefährlicher: der Zeitgeist, der alles Langsame zerstören will. In den vergangenen 100 Jahren ist die Mariazellerbahn zwar nicht langsamer geworden, aber die Zeit schneller und die Konkurrenz größer. Auf der Schmalspur sind also hauptsächlich jene Menschen unterwegs, die noch Zeit haben, und sich diese auch bewusst nehmen.

In den vergangenen Jahren ist immer wieder von einer Stilllegung der Schmalspurbahn mit der weltweit ältesten Wechselstromlokomotive die Rede gewesen. Deshalb hat der 12-jährige Lukas, der nur ein paar Meter neben der Bahn aufgewachsen und einer ihrer größten Fans ist, einen Brief an die Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen und an den Landeshauptmann geschrieben, mit der Bitte, die Mariazellerbahn ja nicht einzustellen, weil sie doch "so schön, so wunderbar und einzigartig ist." Lukas' Wunsch und der von vielen anderen Menschen ist wohl in Erfüllung gegangen: Die Mariazellerbahn ist seit einer Neuübernahme des Landes Niederösterreich Teil des Regionalbahnnetzes und fährt auf einer modernisierten Strecke.

"Im Gespräch mit Claudio Abbado" (9.55 Uhr)

Vergangenen November führte Regisseur Paul Smaczny, Autor einiger preisgekrönter Musikerporträts, eines jener raren Interviews mit Claudio Abbado, das der Maestro nur wenigen Auserwählten in Bologna, seinem Zweitwohnsitz, zu geben pflegt.

Der Musiker, dem seit vielen Jahren besonders die Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche am Herzen liegt, hat selbst schon als Kind erste musikalische Erfahrungen bei Proben mit Arturo Toscanini gesammelt. Mit Kollegen wie Zubin Mehta hat er später in Wien studiert und schon bei seinem Karrierebeginn das Vertrauen von Herbert von Karajan gewonnen.

Mit den Wiener Philharmonikern pflegt Abbado seit Jahrzehnten enge Bande, 1987 wurde er sogar zum Generalmusikdirektor der Stadt Wien ernannt. Als Nachfolger von Karajan übernahm er 1989 die Leitung der Berliner Philharmoniker und leitete für einige Jahre auch die Osterfestspiele in Salzburg.

Fast hätte ihn seine schwere Krebserkrankung besiegt, doch Claudio Abbado glaubte immer an die Kraft der Musik, die ihm dabei half den Krebs zu überwinden.

Seine zahlreichen Jugend-Orchestergründungen der vergangenen Jahre legen beredtes Zeugnis ab, dass Abbado nie aufgegeben und gerade in der musikalischen Unterweisung der Jugend ein lohnendes Ziel gefunden hat.

Luzern ist dem Maestro ein zweiter Lebensmittelpunkt geworden und vom dortigen Festival und einigen Konzerten des Vorjahres stammen zahlreiche Ausschnitte, die das Gespräch zwischen Claudio Abbado und Paul Smaczny umrahmen: Mozarts Haffner-Sinfonie, Mahlers Sinfonie Nr. 9, Beethovens Egmont-Ouverture mit Bruno Ganz als Sprecher und der Sopranistin Juliane Banse sind ebenso Teil der Sendung wie Proben und Aufführung von Mozarts Requiem, u. a. mit dem Bass René Pape.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Die aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps" berichtet u. a. über die bevorstehenden Auftritte von Bobby McFerrin und Elton John in Österreich, bringt einen Ausblick auf den Tanzsommer in Innsbruck und widmet sich einer queeren Version von Shakespeares Klassiker "Romeo und Julia" in Villach.

