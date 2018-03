Becker: Wir wollen "Amour" und nicht nur "Rambo"

ÖVP-EU-Abgeordneter fordert Ausnahme des Kultursektors bei EU-USA Handelsabkommen

Straßburg, 11. Juni 2013 (OTS) "Wir wollen mehr 'Amour'

statt von 'Rambo' überrollt zu werden. Wir müssen

sicherstellen, dass der Druck auf die Wettbewerbsfähigkeit und

die Vielfalt des europäischen Kultur- und Mediensektors durch

das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA

nicht zu groß wird", so Heinz K. Becker, Kultursprecher der

ÖVP im EU-Parlament. Gemeinsam mit europäischen

Filmregisseuren fordert der ÖVP-EU-Abgeordnete eine Ausnahme

des Kultursektors beim geplanten EU-USA Freihandelsabkommen.

"Die EU hat viel Geld und Energie in die Förderung einer

lebendigen und wettbewerbsfähigen europäischen Filmwirtschaft

mit kulturellem Anspruch gesteckt. Das darf nicht aufs Spiel

gesetzt werden", so Becker. ****

Im Jahr 2010 war der Marktanteil des europäischen Films in

den USA bei 6,5 Prozent, während der durchschnittliche

Marktanteil von US-Kinofilmen in Europa bei 61,4 Prozent lag.

Der audiovisuelle Sektor beschäftigt über eine Million

Europäer. "Dies jedoch nur durch die wirtschaftliche Brille zu sehen wäre kurzsichtig. Die kulturelle Authentizität und

Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Identität", so Becker. Der österreichische Oscarpreisträger Michael Haneke ist Mitunterzeichner der Initiative von

europäischen Filmregisseuren. "Hanekes Erfolge, genau wie die

des französischen Films oder der italienischen Musik, sind förderwürdige und schützenswerte Kulturgüter, die einen

Beitrag zu Bildung und Erhalt der europäischen Identität

leisten", so Becker.

EU und Vereinigte Staaten sind füreinander die jeweils wichtigsten Handelspartner. Gemeinsam tragen sie 47 Prozent

zur globalen Wirtschaftsleistung bei. Sie vereinen rund 26

Prozent des Warenhandels und rund 35 Prozent des Handels mit Dienstleistungen auf sich. "Ein positiver Abschluss der Verhandlungen würde die EU und die USA zum größten Freihandelsraum der Welt machen. Das EU-Parlament hat eine

klare Forderungsliste, die es in dem Abkommen integriert

wissen will. Darunter die Kulturausnahme, zu der sich auch

bereits 14 Kulturminister der Mitgliedstaaten bekennen ", so

Becker.

