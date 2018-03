Pirker: Neues EU-Asylrecht hilft denen, die tatsächlich Schutz brauchen

EU-Parlament beschließt umfassende Neuregelung des europäischen Asylrechts / Asyl-Fingerabdruck-Datenbank soll auch zur Verfolgung von schweren Straftaten genutzt werden

Straßburg, 11. Juni 2013 (OTS) Nach knapp fünfjährigen Verhandlungen beschließt das EU-Parlament diese Woche eine umfassende Reform des europäischen Asylrechts. "Asylverfahren werden in Zukunft schneller. Missbrauch und Asyl-Shopping werden bekämpft. Der Arbeitsmarktzugang und die Verwahrung von Asylbewerbern werden erstmals eindeutig geregelt", fasst der Innen-und Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament, Hubert Pirker, die Einigung zusammen. "Unser Ziel ist, dass denen rasch geholfen wird, die tatsächlich Schutz vor Verfolgung brauchen", so der ÖVP-Europaabgeordnete. Nach der heutigen Parlamentsdebatte in Straßburg soll der endgültige Beschluss am morgigen Mittwochmittag erfolgen. ****

"Schnelle Asylverfahren sind faire Verfahren", fasst Pirker die geplanten Verfahrensvereinfachungen zusammen. "Im Normalfall müssen Asylverfahren in Zukunft binnen sechs Monaten erledigt werden. Nur bei sehr komplizierten Fällen oder einem Ansturm von Asylanträgen ist ausnahmsweise eine einmalige Verlängerung um neun Monate möglich", erläutert Pirker. Zu den Verfahrensvereinfachungen gehört auch, dass Antragsteller, die offensichtlich zu täuschen versuchen oder nach einer Ablehnung einen neuen Antrag mit neuen, unbegründeten Tatsachen stellen, einfacher abgeschoben werden können. Außerdem wird festgelegt, dass Asylbewerber in Verwahrung genommen werden können, um ihre Identität feststellen zu können. "Auch das ist eine Maßnahme, um Asylverfahren rasch abschließen zu können."

Teil der neuen Regelung ist außerdem, die existierende Asyl-Fingerabdruck-Datenbank EURODAC auch zur Verfolgung von schweren Straftaten wie Mord, Menschenhandel oder Terroranschlägen zu nutzen. Bisher dient die Datei zur Identifikation und zur Überprüfung, ob ein Asylsuchender bereits in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt hat. Die Ausweitung der Nutzungsmöglichkeit sei ein "Sieg der Vernunft", so Pirker. "Die gespeicherten Daten nicht zur Bekämpfung schwerer Verbrechen nutzen zu können wäre ein Schildbürgerstreich", erklärt der ÖVP-Europaabgeordnete. Ein vierstufiges Verfahren mit mehreren Sicherheitschecks und unabhängiger Kontrolle sorge dafür, dass der Datenschutz jedenfalls gewahrt werde.

Das Prinzip, dass das sogenannte Erstkontaktland in der EU zuständig für das Asylverfahren ist, bleibt bestehen. Auch sollen Asylbewerber, deren Verfahren die Mitgliedstaaten nicht innerhalb von neun Monaten abschließen, Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Dabei ist den eigenen Staatsbürgern Vorrang zu geben. Ein neuer Frühwarnmechanismus und ein Krisenmanagement sind für den Fall vorgesehen, dass in einem EU- Mitgliedsland eine besonders hohe

Zahl von Asylsuchenden eintrifft oder das Asylsystem nicht ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Fall kann der betreffende Staat oder die EU-Kommission alle Mitgliedsländer damit befassen, um Hilfe bitten und einen Aktionsplan ausarbeiten. "Damit bekommen wir geeignete Instrumente für ein besseres Krisenmanagement", erklärt Pirker.

