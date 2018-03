Monatshauptgewinn der Lyoness "Shoppingschatz"-Kampagne geht erstmals nach Österreich!

Graz (OTS) - Zum ersten Mal seit Beginn der Kampagne kann sich ein Österreicher über den Monatshauptpreis von 20.000 Euro in bar freuen. Glückwunsch den insgesamt 2.584 Personen, die im Monat April Preise im Gesamtwert von 125.000 Euro gewonnen haben.

"Im ersten Moment konnte ich mein Glück gar nicht fassen" - mit diesen Worten beschreibt Marek S. seine ersten Gedanken, als er vom monatlichen Hauptgewinn erfahren hat. Während der Preisübergabe durch die Prokuristin der Lyoness Austria GmbH, Heidemarie Kipperer, erzählt er weiter, dass er sich über den Verwendungszweck seines Gewinns bald im Klaren war: "Mit den 20.000 Euro unterstütze ich meine Tochter, sie wird in diesem Jahr noch heiraten. Aber auch mein Sohn kann mit meiner Unterstützung rechnen." Bei der nunmehr siebenten Ziehung der "Shoppingschatz"-Kampagne konnten sich insgesamt 2.584 glückliche Gewinner freuen, die live im Lyoness.TV-Studio unter notarieller Aufsicht ermittelt wurden. Die Preisübergabe des Hauptgewinns ist ab 11. Juni auf Lyoness.TV zu sehen (www.lyoness.tv).

Lyoness "Shoppingschatz"-Kampagne

Seit Oktober 2012 läuft die einjährige Lyoness "Shoppingschatz"-Kampagne. Dabei müssen so viele virtuelle Schlüssel wie möglich gesammelt werden, um damit die Chance auf einen der über 31.000 Gesamtpreise zu erhöhen. Schlüssel können auf verschiedene Arten gesammelt werden: durch das Einkaufen bei Lyoness Partnerunternehmen, indem man Freunde und Bekannte als Cashback Card-Benutzer gewinnt oder beim neuen Lyoness Social Game "Coin Rush". Außerdem erhält man durch die Anmeldung zur Promotion selbst bereits den ersten virtuellen Schlüssel. Die Gesamtgewinnsumme der "Shoppingschatz"-Kampagne beläuft sich auf 2 Millionen Euro und wird im Rahmen von 12 Monatsverlosungen zu je 125.000 Euro und einer Jahresverlosung zu 500.000 Euro ausgeschüttet. Die Teilnahme an der Promotion ist, wie die Mitgliedschaft bei Lyoness, kostenlos. Weitere Informationen zur "Shoppingschatz"-Kampagne auf www.lyoness.net/key.

Über Lyoness

Lyoness ist eine internationale und branchenübergreifende Einkaufsgemeinschaft sowie ein Loyalty-Programm für den Handel. Das Unternehmen ist in 33 Ländern in Europa sowie in den USA, Kanada und Brasilien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Südafrika wie auch im asiatisch-pazifischen Raum in Hongkong, Macao, Australien, Thailand und auf den Philippinen vertreten. 2,8 Millionen Mitglieder nutzen bei mehr als 29.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Weihs

Lyoness Management GmbH

Tel: +43 664-85 55 241

E-Mail: silvia.weihs @ lyoness.ag