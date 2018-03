Paulson & Co. wird Softbanks verbessertes Kaufangebot für Sprint mit allen seinen Stimmanteilen unterstützen

New York (ots/PRNewswire) - Angesichts des nachgebesserten Angebots von Softbank und der Empfehlung seitens des Vorstands von Sprint beabsichtigt Paulson & Co. Inc. ("Paulson") -- Sprints zweitgrößter Aktionär mit 231 Millionen Aktien zum Zeitpunkt des zuletzt eingereichten Formulars 13F -- mit allen seinen Stimmanteilen für die Softbank-Transaktion zu stimmen. Neben dem verbesserten finanziellen Angebot ist Paulson der Ansicht, dass Softbank über hervorragende betriebliche Kompetenzen im Mobilfunkbereich verfügt und eine strategische Vision verfolgt, die Sprint in eine ausgezeichnete Wettbewerbsposition befördern wird.

