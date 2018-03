AK-Studie: Nachhilfe in Kärnten kostet Eltern sieben Millionen Euro

Belastung hoch - Haushalte geben im Schnitt 623 Euro pro Jahr aus

Klagenfurt (OTS) - Sieben Millionen Euro müssen Kärntner Eltern im zu Ende gehenden Schuljahr 2012/13 für den Nachhilfeunterricht ihrer Kinder ausgeben. Das ergab eine von der AK Kärnten beauftragte IFES-Studie, die im April unter 400 Kärntner Haushalten mit schulpflichtigen Kindern durchgeführt worden ist. Im Schnitt beträgt die Kostenbelastung für eine Familie 623 Euro. Rund 10.000 Kinder in Kärnten müssen Nachhilfe in Anspruch nehmen.

Die Ergebnisse der Nachhilfestudie präsentierte AK-Bildungsexpertin Marlene Diethart:

- 56 Prozent der Befragten gaben an, durch Nachhilfe sehr stark oder spürbar finanziell belastet zu sein. Für insgesamt acht von zehn betroffenen Eltern bedeuten die Kosten zumindest eine gewisse Belastung. Damit liegt Kärnten österreichweit an zweiter Stelle.

- Die höchsten Kosten entstehen in Kärnten für Nachhilfe in der AHS-Oberstufe und Unterstufe mit rund 832 Euro. Am günstigsten ist Nachhilfe für Hauptschüler mit 528 Euro.

- Die Kosten für Nachhilfe betragen derzeit pro Haushalt in Kärnten im Schnitt 623 Euro im Jahr. Das ist zwar ein etwas geringerer Betrag als in den Vorjahren (2010: 706 Euro;

2011: 648 Euro). Allerdings bedeutet dieser Kostenrückgang nicht, dass sich der Anteil der Schüler, die eine bezahlte Nachhilfe brauchen, verringert hat. Vielmehr haben Eltern bei der Anzahl der Nachhilfestunden und der Höhe der Ausgaben eingespart.

- Mehr als drei Viertel der Eltern müssen mit ihren Kindern auch zu Hause üben und lernen. 39 Prozent der Befragten fühlen sich durch diesen zusätzlichen Aufwand zeitlich sehr oder zumindest ziemlich belastet. 19 Prozent geben sogar an, dass es deswegen zu Konflikten und Ärger innerhalb der Familie kommt. 26 Prozent fühlen sich gestresst, wenn schulische Aufgaben innerhalb der Familie erledigt werden müssen.

- Hauptgrund für die Inanspruchnahme von Nachhilfe ist für 49 Prozent der Wunsch, eine Verbesserung der Noten zu erreichen. 28 Prozent wollen eine negative Note im Zeugnis verhindern.

- In erster Linie wird Nachhilfe in Mathematik benötigt (58 Prozent), gefolgt von Fremdsprachen (47 Prozent) und Deutsch (17 Prozent).

- 46 Prozent der Kärntner Kinder erhalten Nachhilfe in Lerninstituten, 16 Prozent suchen einen Lehrer auf. 21 Prozent verlassen sich auf die Hilfe von Studentinnen und Studenten und vier Prozent schenken Mitschülern beim Lernen ihr Vertrauen. Auffallend ist, dass es in diesem Schuljahr eine geringere Inanspruchnahme von Nachhilfeunterricht durch Lehrer gibt.

- Weiters gaben 13 Prozent der Haushalte an, dass seitens der Schule zur Nachhilfe geraten worden war. Nachhilfe hat sich dann auch in den überwiegenden Fällen bewährt und führte zum gewünschten Erfolg.

