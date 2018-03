FP-Nepp: Klares Nein zur Kindergartenpflicht für Einjährige

Brandsteidl will Familien ihre Kinder entreißen

Wien (OTS/fpd) - Ein klares Nein zur Kindergartenpflicht für Einjährige, wie von SPÖ-Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl gefordert, sagt heute der Bildungssprecher der FPÖ-Wien LAbg. Dominik Nepp. "Brandsteidl wünscht sich offenbar alte DDR-Zeiten! Am besten sollen die Kinder gleich mit einem Jahr abgegeben werden, 18-jährig bekommt man sie dann als vorbildliche SPÖ-Soldaten retour", vermutet Nepp eine Verstaatlichung der Familie. Gerade in den ersten Lebensjahren spiele die Familie die wichtigste Rolle im Leben eines Kindes. Diesen Anker einem Kind entreißen zu wollen, sei Brutalität pur und zeige die Herzlosigkeit Brandsteidls auf.

Abgesehen davon sei er, Nepp, gespannt, wie sich die Stadtschulratspräsidentin die Umsetzung ihrer, den Eltern gegenüber unverschämten Utopie vorstellt, wenn es noch nicht einmal jetzt genügend Kindergarten- geschweige denn Krippenplätze in Wien gebe. "Erst denken, dann reden", schlägt Nepp der Stadtschulrätin in diesem Zusammenhang vor. So oder so, sei dieser Vorstoß aber gänzlich unangebracht und werde von der FPÖ auch vehement bekämpft werden.

"Wir bestehen weiterhin auf unsere Forderung 'Deutsch vor Schule'. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Schüler dem Regelunterricht auch folgen können. Wer nicht ausreichend Deutsch versteht, wird auch nicht lesen lernen. Ein Schönreden der Situation ist nicht zielführend. Auch die SPÖ muss zur Kenntnis nehmen, dass Deutschdefizite in erster Linie ein Problem von Migrantenkindern ist. Dass Brandsteidl diese als Subproletariat beschimpft ist einer Stadtschulratspräsidentin nicht würdig. Damit ist sie rücktrittsreif", so Nepp. (Schluss) hn

