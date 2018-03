Floridsdorf will Bezirkszentrum verkehrsberuhigen

Wien (OTS) - Der Bezirksvorsteher des 21. Bezirkes, Heinz Lehner, hat in einem Pressegespräch am Dienstag angekündigt, hinsichtlich der Diskussion über die Verbesserung der Attraktivität des Bezirkszentrums beim Floridsdorfer Spitz, BürgerInnen und die Wiener Wirtschaft einbeziehen zu wollen. Eine von der MA 18 in Auftrag gegebene Studie habe mehrere Verkehrslösungen zur Verbesserung der Verkehrssituation, vor allem für FußgängerInnen und RadfahrerInnen, ergeben. Bei einer am 19. Juni 2013 stattfindenden Veranstaltung werden laut Lehner die verschiedenen Varianten vorgestellt und diskutiert. Die Möglichkeiten reichen von der Einführung einer Begegnungszone bis zu einer Umfahrung des Zentrums über die Pragerstraße und die Hermann-Bahr-Straße. In einem ersten Schritt wäre laut MA 18 eine Verbesserung der Verkehrssituation durch eine zugunsten der RadfahrerInnen und FußgängerInnen programmierte Ampelschaltung möglich. Aber auch diese Maßnahme müsse vorher mit den Betroffenen debattiert werden. Die Umsetzung aller noch zu treffenden Maßnahmen, die zu einer Verkehrsberuhigung und gleichzeitig zu einer Attraktivitätssteigerung des Bezirkszentrums führen sollen, würde eine längere Zeit, zumindest wahrscheinlich mehrere Jahre dauern, hieß es abschließend. (Schluss) hl

