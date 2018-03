FP-Gudenus zu rotem Heim-Horror: 1.713 Opfer klagen an!

Schweigegeld für Opfer ist eine erneute Demütigung

Wien (OTS/fpd) - Sie wurden misshandelt, missbraucht und sogar an Perverse vermietet - 1.713 Opfer des Horrors in den Kinderheimen des roten Wien haben sich bisher bei der von der SPÖ festgelegten Anlaufstelle, dem Weißen Ring, gemeldet. 1.600 von ihnen bekamen finanzielle Entschädigung zugesprochen, insgesamt 31 Millionen Euro. "Wie die Opfer übereinstimmend berichten, gibt es aber nur Geld, wenn sie garantieren, über die erlittenen Qualen zu schweigen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "da lässt die rot-grüne Stadtregierung die Wiener Steuer- und Gebührenzahler praktisch Schweigegeld bezahlen, um die Täter, meist SPÖ-Funktionäre oder zumindest Mitglieder, zu schützen."

Tatsächlich wurden Täter nicht nur für ihre Verbrechen an den Schwächsten unserer Gesellschaft nicht zur Verantwortung gezogen, sie machten teils sogar tolle Karrieren in Politik oder stadt- und staatsnahen Unternehmen. "Das Delikt der Sklaverei, das in diesen Fällen durchaus anzuwenden wäre, verjährt nicht", so Gudenus. Dennoch wurde keiner aufgrund dieses strafrechtlichen Tatbestandes seitens der Stadt Wien angezeigt. Im Gegenteil, es liegt nahe, dass die SPÖ durch Stadtrat Christian Oxonitsch die Arbeit der Helige-Kommission, welche zumindest die Verbrechen im Heim Wilhelminenberg aufarbeiten soll und morgen ihren Endbericht präsentieren wird, auch behinderte, wo sie nur konnte. Obwohl rote Parteigängerin hatte Helige ja öffentlich beklagt, dass sie Akten nur unvollständig, geschwärzt oder gar nicht bekommen hat.

Gudenus erinnert in diesem Zusammenhang an die zahlreichen Initiativen der Freiheitlichen im Gemeinderat, die von Rot-Grün abgeschmettert wurden: "Wir haben beantragt, die Vernichtung von Personalakten der tatsächlichen oder potenziellen Täter zu stoppen. Abgelehnt. Wir haben angeregt, dass sich die Stadt nach schwedischem Vorbild offiziell für die Verbrechen, die in ihren Einrichtungen begangen worden sind, entschuldigt. Abgelehnt. Wir haben eine gemeinderätliche Untersuchungskommission gefordert. Abgelehnt. Wir wollten eine Gedenktafel für die Opfer am Tatort Wilhelminenberg. Abgelehnt. Und ich könnte diese Liste der Schande noch weiter fortsetzen."

Dass die Sozialisten ihre Funktionäre und Mitglieder schützen, sei schon verwerflich genug. Gudenus: "Aber dass die Grünen ganz offensichtlich mit ihrer pädophilen Vergangenheit immer noch nicht abgeschlossen haben und die Täter wohl aus ideologischen Gründen schützen, weil der Horror in den Kinderheimen ihrem Ideal der angeblich freien Sexualität entsprach, ist das Allerletzte." (Schluss)

