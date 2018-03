Wöginger: Kinder im Steuersystem angemessen berücksichtigen

Die Zukunft liegt in den Händen unserer Kinder. Politik soll Österreicherinnen und Österreichern mehr Mut zu Kindern machen.

Wien (OTS) - "Wir wollen die Familien steuerlich entlasten: Das heißt für uns 'mehr Kinder - weniger Steuern'. Deshalb setzen wir uns seit geraumer Zeit für ein Steuersystem ein, das Kinder angemessen berücksichtigt. Unsere zentralen Forderungen sind ein Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Jahr und Kind und die Verbesserung der gesellschaftlichen Anerkennung der Mutterschaft", so ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger.

"Mit diesem Steuerfreibetrag werden all jene Familien entlastet, die Steuern zahlen. Jede Familie ab einem Brutto-Einkommen von 1.200 Euro pro Monat profitiert davon. Auch Mehrkindfamilien werden entlastet, denn der Freibetrag ist an die Kinderzahl gekoppelt. Wie man am Beispiel Frankreich sieht, kann man die Situation der Familien maßgeblich verbessern, wenn man die Steuerentlastung von der Anzahl der Kinder abhängig macht", betont der ÖAAB-Generalsekretär und fügt hinzu: "In Frankreich wird die steuerliche Begünstigung ab dem dritten Kind verdoppelt und die Geburtenrate liegt bei 2.0, während sie in Österreich bei 1.44 liegt. Zusätzlich trägt die Aufmerksamkeit der Gesellschaft, in der die Mutterschaft gewürdigt wird, zur Förderung dieses Phänomens bei. Österreich ist laut einer OECD-Studie bei den Transferleistungen für Familien im Spitzenfeld, jedoch haben wir großen Aufholbedarf bei den steuerlichen Anreizen."

"Wir müssen den Mut der Österreicherinnen und Österreichern zu Kindern stärken. Wir begrüßen daher ausdrücklich die neue Kampagne 'Kinder halten Österreich jung', die auf Initiative von Familienminister Reinhold Mitterlehner gestartet wurde. Sie wirbt für mehr Familien- und Kinderfreundlichkeit in Österreich und informiert über Förder- und Beratungsangebote. Denn es ist uns besonders wichtig, dass Familien individuell und bestmöglich unterstützt und gefördert werden. Dazu braucht es einen Mix an Leistungen aus steuerlichen Freibeträgen und Transferleistungen", so Wöginger abschließend.

