Lunacek: "Neues EU-Asylsystem ist vertane Chance für besseren und einheitlichen Flüchtlingsschutz"

Grüne Kritik am Abschreckungssystem und einer Vielzahl an einschneidenden Verschlechterungen

Straßburg (OTS) - "Das neue Asylsystem ist eine vertane Chance für einen besseren und einheitlichen Flüchtlingsschutz in Europa. Von den großen Plänen für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem, die die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hat, ist praktisch nichts übrig geblieben. Die Mitgliedsstaaten haben alles abgeblockt. Die vier Asylrichtlinien und -Verordnungen, die im Paket verhandelt wurden, führen zu einschneidenden Verschlechterungen. Verbesserungen dagegen muss man mit der Lupe suchen. In einigen Bereichen wird der Flüchtlingsschutz regelrecht durchlöchert: Die Polizei bekommt zur Verfolgung von Straftaten künftig Zugriff auf die Fingerabdrücke von Asylsuchenden. Das lehnen wir Grüne genauso entschieden ab wie die Inhaftierung von Flüchtlingen, die künftig aus einer Vielzahl von Gründen möglich ist. Dafür reicht es schon, dass sie ohne Einreiseberechtigung in die EU kommen. Nicht einmal die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen im Gefängnis ist ein Tabu. Die EU schafft damit kein Schutzsystem, sondern ein Abschreckungssystem. Mit der Verfahrensrichtlinie werden neue Regeln für den "massiven Zustrom von Asylbewerbern" eingeführt, während sich die wichtigste Verbesserung darauf beschränkt, dass unbegleitete Minderjährige und Flüchtlinge mit besonderen Bedürfnissen, wie etwa schwangere Frauen, nicht im Flughafenverfahren abgefertigt werden dürfen. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, entscheidende Verbesserungen sind das aber nicht", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen, zur heutigen Debatte im Plenum des Straßburger Europaparlaments über das neue europäische Asylsystem.

Im Plenum abgestimmt wird morgen nur noch die EURODAC-Verordnung. Die anderen zu diesem Asyl-Paket gehörenden drei Rechtsakte gelten mit der Abstimmung gestern abend im Innenausschuss und der Verkündung morgen im Plenum als angenommen.

Lunacek: "Die neuen Regelungen schaffen gemeinsame Standards bestenfalls auf dem Papier. In der Praxis lassen sie den EU-Ländern aber viel zu viele Schlupflöcher, um davon abzuweichen. Beim umstrittenen Dublin-System waren die Mitgliedsstaaten nicht einmal zu Trippelschritten hin zu mehr Solidarität zu bewegen. In der EU Asyl zu beantragen, gleicht deshalb auch in Zukunft einem Lotteriespiel, je nachdem in welchem Land Flüchtlinge zuerst EU-Boden betreten. Wir Grüne hätten uns vom gemeinsamen europäischen Asylsystem weit mehr versprochen. Wir wollten ein starkes europäisches Asylsystem und kein Abschreckungssystem. Davon sind wir in der EU mit diesem neuen Asylsystem weiterhin meilenweit entfernt. "

Grünes Abstimmungsverhalten:

Aufnahmerichtlinie: dagegen

Dublin-Verordnung: Enthaltung. Die Grünen lehnen das Dublin-System insgesamt zwar ab. Die Neufassung der Verordnung ist aber an einigen Stellen besser als die bestehende Regelung. Eine Ablehnung hätte das Dublin-System nicht abgeschafft, sondern nur die alte Regelung beibehalten.

Asylverfahrensrichtlinie: Enthaltung. Hier gibt es einige kleinere Verbesserung gegenüber der bestehenden Richtlinie, die Neufassung führt aber weder zu gemeinsamen Standards noch korrigiert sie zentrale Schwachstellen der bisherigen Richtlinie.

Bei der Abstimmung zu EURODAC am Mittwoch, 12. Juni, im Plenum werden die Grünen dagegen stimmen.

