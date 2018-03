"Universum History" präsentierte "Gonsalvus - Die wahre Geschichte von 'Die Schöne und das Biest'" im KHM

Erste TV-Doku von Regisseur Julian Roman Pölsler am 14. Juni im ORF

Wien (OTS) - Von seiner Geburt im Jahre 1537 an litt Petrus Gonsalvus an einem seltenen Phänomen, das heute als "Hypertrichose" oder "Ambras Syndrom" bekannt ist. Die wahre Geschichte von Petrus Gonsalvus, dem "Biest", ist zugleich etwas Unfassbares und doch allgemein Bekanntes. Ein völlig behaarter junger Mann wird König Heinrich II. von Frankreich als Affenmensch zum Geschenk gemacht. Er lernt lesen und schreiben und wird mit der Tochter eines Hofbediensteten verheiratet. Die Schöne und das "Biest" finden zueinander. Gonsalvus und Catherine haben mehrere Kinder - manche mit und manche ohne Hypertrichose - und bleiben für mehr als 40 Jahre zusammen. Für "Universum History" erzählt Regisseur Julian Roman Pölsler in seiner ersten Fernsehdokumentation, die gestern, am Montag, dem 10. Juni 2013, im Kunsthistorischen Museum in Wien präsentiert wurde, "Die wahre Geschichte von 'Die Schöne und das Biest'".

Gedreht wurde im In- und Ausland - etwa in der Kunst- und Wunderkammer im Innsbrucker Schloss Ambras, die wie KHM-Generaldirektor-Stellvertreter Dr. Franz Pichorner in seinem Begrüßungsstatement anführte, zum Sammlungsbereich des Kunsthistorischen Museums gehört, auf der Rosenburg in Niederösterreich, in Capodimonte in der Nähe von Rom und in Los Angeles, wo Pölsler den mexikanischen Schauspieler Larry Gomez traf, der selbst an Hypertrichose leidet. "Gonsalvus - Die wahre Geschichte von 'Die Schöne und das Biest'" ist am Freitag, dem 14. Juni, um 22.40 Uhr in ORF 2 zu sehen und entstand als Koproduktion von ORF, ARTE und epo-film in Zusammenarbeit mit Smithsonian Networks USA und BMUKK, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich Kultur und Land Steiermark Kultur.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner, Gerhard Klein, TV-Hauptabteilungsleiter für Bildung und Zeitgeschehen, Dieter Pochlatko, Chef der epo-film, "Universum"-Chef Andrew Solomon und Regisseur Julian Roman Pölsler, dessen über das Film/Fernseh-Abkommen vom ORF kofinanzierte Marlen-Haushofer-Verfilmung "Die Wand" zu den erfolgreichsten heimischen Kinofilmen des Jahres 2012 zählt. ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder, Interspot-Geschäftsführer Heinrich Mayer, Terra-Mater-Chef Walter Köhler, die "Universum"-Filmer Thomas Rilk und Manfred Corrine ließen sich die Präsentation von Julian Roman Pölslers erster TV-Doku ebenso wenig entgehen wie die Darsteller Stephan Hofstetter-Ebner (Gonsalvus), Danijel Zivkovic (Gonsalvus als Kind) und Jelena Zivkovic (Gonsalvus' Tochter Antonietta) und Christian Brandauer, der für die Musik von "Gonsalvus - Die wahre Geschichte von 'Die Schöne und das Biest'" verantwortlich zeichnet.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Ich bedanke mich bei den Menschen vor und hinter der Kamera für diese außergewöhnliche Dokumentation. Dieses 'Universum History' steht für alles, was meine Kolleginnen, Kollegen und ich unter dieser Marke des ORF verstehen. Geschichte kann so spannend und dabei so unterhaltsam sein, egal ob große Schlachten, diplomatische Großereignisse wie zum Beispiel der Wiener Kongress oder Geschichten von Menschen, die sich in unserem Bewusstsein einen Platz erobert haben und von denen wir viel lernen können. Wir könnten noch viele solcher Projekte umsetzen; an Ideen und hervorragenden Konzepten mangelt es uns nicht. Es liegt an den politisch Verantwortlichen, den ORF finanziell so auszustatten, dass wir mehr von diesen spannenden Geschichten für unsere Zuseherinnen und Zuseher umsetzen können."

Gerhard Klein, TV-Hauptabteilungsleiter für Bildung und Zeitgeschehen: "Die Geschichte von der Schönen und dem Biest wird seit Jahrhunderten erzählt. Mit dieser Produktion wollen wir aber nicht nur Emotionen erwecken, sondern auch die Vernunft befördern, die die Frage nach dem, was einen Menschen zum Menschen macht, nicht an das Aussehen delegiert oder an die Nation oder an die Religion, die Herkunft oder das Geschlecht. Hier soll eine Vernunft befördert werden, die die Frage nach dem, was einen Menschen zum Menschen macht, letztlich in die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der einzelnen Person verweist. Das erfordert aber auch die Anerkennung des oder der Anderen in ihrem Anderssein. Ein Gedanke, der auch heute noch nicht überall Hochkonjunktur hat. Ihn zu transportieren ist uns jedenfalls ein großes Anliegen."

Dieter Pochlatko, Chef der epo-film, dankte dem ORF, dass er sich getraut hat, ein so schwieriges Thema anzugehen und viel Geld in die Hand genommen hat, um dieses Projekt realisieren zu können: "Ich bin sicher, dass diese 'Universum History'-Produktion auch auf dem internationalen Markt auf großes Interesse stoßen wird."

"Wir hatten bei dieser Produktion das perfekte Team", freute sich "Universum"-Chef Andrew Solomon: "Julian Pölsler ist es gelungen, die erstaunliche Wirklichkeit der Geschichte von 'Die Schöne und das Biest', wie sie sich im 16. Jahrhundert am Hof des französischen Königs Henri II. abgespielt hat, perfekt mit dem Märchenhaften der daraus geborenen Legende zu kombinieren und parallel dazu die Geschichte von Larry Gomez zu erzählen, der mit Hypertrichose im Hollywood des 21. Jahrhunderts lebt."

Regisseur Julian Roman Pölsler über sein erstes "Universum History"-Projekt: "Ich danke dem ORF, vor allem Fernsehdirektorin Kathrin Zechner, die mir zugetraut hat, dass ich auch eine TV-Dokumentation zustande bringe. Ein großes Dankeschön auch an das gesamte Team, ohne dessen wunderbare und aufopfernde Arbeit diese Produktion nicht möglich gewesen wäre. Die Botschaft - die Anerkennung des Anderen im Anderssein - ist wichtig und gehört transportiert. Mit diesem Film wird dem Bildungsauftrag vorbildlich nachgegangen."

Pölsler dokumentiert in "Gonsalvus - Die wahre Geschichte von 'Die Schöne und das Biest'" zudem den heutigen Wissensstand über das äußerst seltene genetische Phänomen der Hypertrichose und fand heraus, dass wir in einem früheren Menschenstadium alle mehr oder weniger im Mutterleib behaart sind - bis wir dann diese Haardecke verlieren, die den Fötus in den ersten neun Monaten schützt. Hypertrichose entsteht, wenn diese Haare nach der Geburt weiterwachsen. Weltweit sind heute etwa 50 Fälle von Menschen bekannt, die das Ambras-Syndrom geerbt haben: zum Beispiel der 35-jährige Mexikaner Larry Gomez, der jetzt in Los Angeles, der Mutterstadt des Körperkults, als Schauspieler lebt. Larry war auch verheiratet und hat einen Sohn.

Er sagt von sich, dass es ihm in keiner Weise von Nachteil sei, behaart zu sein. Gomez wuchs mit Hypertrichose in einem kleinen mexikanischen Dorf auf und sah seine einzige Möglichkeit zu arbeiten im Zirkus. Heute tritt er in einer Freakshow auf und spielt gelegentlich kleine Rollen in Filmen - u. a. war er 2011 in Francis Lawrences Liebesdrama "Wasser für die Elefanten" an der Seite der Hollywoodstars Christoph Waltz, Reese Witherspoon und Robert Pattinson zu sehen. Larry Gomez' DNS wurde analysiert, um herauszufinden, woher seine Behaarung stammt. Und dennoch hat er sich nie über seinen Zustand beklagt. Im Gegenteil, seine Familie stärkte ihn und sagte, er solle stolz darauf sein, anders zu sein. Ihre Liebe half ihm, mit seinem Zustand umzugehen. Und genau das ist der Kern der wahren Geschichte hinter "Die Schöne und das Biest", einem der stärksten Märchen, das jemals erzählt wurde: die archetypische Geschichte darüber, wie die Kraft der Liebe Ignoranz und Grausamkeit überwinden kann.

Die "Universum History"-Dokumentation "Gonsalvus - Die wahre Geschichte von 'Die Schöne und das Biest'" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

