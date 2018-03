Weltrekord bei Auctionata: Patek Philippe Referenz 2499 für EUR 470.000 ist teuerste jemals online versteigerte Uhr

Am 7. Juni um 19:29 Uhr MEZ besiegelte der Hammer von Auktionator Fabian Markus einen neuen Weltrekord: In der über das Internet in Echtzeit übertragenen Uhrenversteigerung wechselte die seltene Patek Philippe Referenz 2499, Startpreis EUR 180.000 (US $ 238.000), für EUR 470.000 (US $ 621.000) den Besitzer. Noch nie gab es in einer im Internet durchgeführten Uhrenversteigerung einen höheren Zuschlag.

Bei seiner ersten Auktion mit Schwerpunkt "Luxusuhren, Taschenuhren, Armbanduhren" erzielte das Berliner Online-Kunst- und Auktionshaus einen Gesamtumsatz von EUR 890.000 (US $ 1,2 Mio.). Über 1.000 Teilnehmer aus 65 Ländern verfolgten die Live-Auktion im Internet, bei der 86 Prozent der 100 Lots an Uhrenliebhaber aus aller Welt verkauft wurden.

Alexander Zacke, CEO Auctionata: "Dieses Ergebnis zeigt: Der Markt ist reif für eine neue Art der Versteigerung. Wir entwickeln die Auktion der Zukunft, die es Liebhabern wertvoller und seltener Stücke in aller Welt leichter macht, Objekte zu kaufen und zu verkaufen, ohne auf Top-Expertise und Sicherheit verzichten zu müssen. Auf diesen Service können Uhrenfreunde in aller Welt ab Herbst auch in unseren wöchentlichen Chrono24-Uhrenauktionen zählen."

Auctionata im Überblick

Auctionata hat die klassische Auktion im Internet neu erfunden. Als erster Online-Anbieter deckt das Unternehmen das gesamte Spektrum eines Kunst- und Auktionshauses ab. Der 100prozentig online-basierte Service reicht von der Bewertung und Schätzung wertvoller Objekte über deren Echtheitsprüfung bis hin zum Verkauf und der Abwicklung sämtlicher damit verbundener logistischer Aufgaben. Die Vision des Berliner Start-ups ist es, den internationalen Kunstmarkt mit Hilfe des Internets für Verbraucher zu öffnen und für jedermann zugänglich zu machen.

Neben dem Verkauf im Online-Shop werden Kunst, Antiquitäten, Sammlerstücke und Luxus Vintage Artikel regelmäßig freitags um 18:00 Uhr MEZ in den thematisch gegliederten Online-Auktionen aus dem eigenen TV-Studio live versteigert. Bieter haben somit erstmals die Möglichkeit, live und direkt im Online-Auktionssaal von ihrem Computer, ihrem Tablet oder mobilen Gerät von jedem Ort der Welt aus mitzubieten. Mit diesem Konzept, das auf der von Auctionata eigens entwickelten patentierten Echtzeittechnologie beruht, ermöglicht das Berliner Startup als erstes Unternehmen die authentische Umsetzung klassischer Auktionen im Internet - live und in HD.

Auctionata wurde von Alexander Zacke und Georg Untersalmberger gegründet und ging im Februar 2012 mit dem kostenlosen Schätzungsdienst online.

Auctionata verfügt mit ca. 250 international renommierten Spezialisten über das weltweit größte Expertennetzwerk zu den Themen Kunst, Antiquitäten und Sammlerobjekte aller Art.

Auctionata hat 100 feste Mitarbeiter und Büros in Berlin und New York.

Bisher wurden durch den professionellen Schätzungsdienst über 50.000 Schätzungen mit einem Warenwert von über EUR 100 Mio. durchgeführt.

Ca. alle 5 Minuten wird bei Auctionata ein Gemälde, ein antiquarisches Buch oder ein antiker Schrank angeboten.

Objekte im Wert von über EUR 20 Mio. wurden bereits bei Auctionata eingeliefert.

Mit seinem weiter wachsenden Netzwerk renommierter Experten aller Fachgebiete bietet Auctionata erstmals einen umfassenden und zu 100 Prozent onlinebasierten Service, der von der Bewertung und Schätzung wertvoller Objekte über deren Echtheitsprüfung bis zum Verkauf und der Abwicklung sämtlicher damit verbundener logistischer Aufgaben reicht.

Auctionatas Online-Shop ist seit September 2012 live. Er umfasst über 6.000 Objekte aus einer Vielzahl von Sammelgebieten und ist somit Deutschlands größter Online-Shop für Kunst, Antiquitäten und Sammlerobjekte.

Die erste Live-Kunstauktion im Internet fand am 7. Dezember 2012 statt und erlöste mit 59 Objekten und Bietern aus 31 Ländern rund EUR 350.000. Sie beruht auf der von Georg Untersalmberger entwickelten und patentierten Auktionssoftware, die die weltweite Übertragung des Livebildes aus dem Auktionssaal in HD-Qualität bei gleichzeitigem Mitbieten von tausenden Nutzern ermöglicht.

Seit 3. Mai 2013 finden jeden Freitag um 18:00 Uhr MEZ Live-Auktionen statt, die aus dem von Auctionata in Berlin errichteten Fernsehstudio weltweit übertragen werden.

Auctionata hat über 35.000 registrierte Nutzer und wächst derzeit um über 150 Nutzer täglich.

Investoren sind Holtzbrinck Ventures, e.ventures,TA Venture, Raffay Group, Bright Capital, Kite Ventures und Earlybird.

