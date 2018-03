BZÖ-Petzner: ORF entstaatlichen und Zwangsgebühren abschaffen!

SPÖ und ÖVP wollen mit Karotte der Gebührenrefundierung Hofberichterstattung in Wahlkampfzeiten erpressen

Wien (OTS) - Der stellvertretende Klubobmann und Mediensprecher des BZÖ, Stefan Petzner, kündigte heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bündnissprecher Rainer Widmann an, dass das BZÖ in den kommenden Plenartagen das Thema ORF mittels Fristsetzungsantrag auf die Tagesordnung setzen wird. "Das BZÖ fordert die Entstaatlichung des ORF mittels Volksaktie. Das Ziel ist die Parteipolitik und den Einfluss der Politik aus dem ORF hinauszuhalten. Der öffentlich rechtliche Rundfunk wie ihn der ORF gerade lebt, hat sich nach meiner Ansicht überlebt", so Petzner. Nur mittels Entstaatlichung könne eine unabhängige Führung, wirtschaftlicher Erfolg sowie Unabhängigkeit und Objektivität im ORF gesichert werden. Dies wolle man im Parlament diskutieren.

Der ORF beweist für Petzner täglich, dass er nicht wirtschaften könne. Sparpakete würden effektiv nur Einschnitte am Programm - das ohnehin die Achillesferse des Senders sei - und bei den kleinen Mitarbeitern bedeuten, aber nichts an der verstaatlichten Struktur des ORF ändern. "Daher der BZÖ-Antrag auf Entstaatlichung". Damit wolle das BZÖ auch erreichen, dass "Erpressungsversuche seitens SPÖ und ÖVP wie bei der Gebührenrefundierung nicht mehr stattfinden können", so Petzner. Zuerst habe man dem ORF ausgerichtet, dass die Zweier-Konfrontationen der Spitzenkandidaten im Vorfeld der Nationalratswahlen zu streichen und durch Bürgerforen zu ersetzen seien. Dann habe der ORF nach einigen Tagen dies zurückgewiesen und einen Tag später sei die Gebührenrefundierung abgesagt worden. "Das kann kein Zufall sein. Diese Erpressungsversuche lehnen wir als BZÖ ab. Ich habe den Verdacht, dass SPÖ und ÖVP die Gebührenrefundierung nur als Karotte für den ORF verwenden, um in Wahlkampfzeiten eine genehme Haus- und Hofberichterstattung zu erpressen. Dabei spielen wir aber nicht mit. Denn erstens widerspricht das dem Auftrag der Unabhängigkeit und Objektivität, zweitens bedeutet das, dass die Parteipolitik die Berichterstattung beherrscht und drittens bleiben am Ende die Gebührenzahler und das Programm auf der Strecke. Es ist daher dringend an der Zeit, die Parteipolitik aus dem Unternehmen durch eine Entstaatlichung zu beseitigen. Es gibt außerdem genügend Länder weltweit, die zeigen, dass Demokratie auch ohne Staatsfernsehen funktioniert. Deshalb: ORF entstaatlichen und Zwangsgebühren abschaffen! Das sind unsere Ziele als BZÖ", bekräftigt Petzner.

