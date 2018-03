AK: Große Lücken bei der Kleinkindbetreuung

Vorrang für Kinderbetreuung vor Ausbau steuerlicher Förderung

Wien (OTS) - Die Dringlichkeit des Ausbaus der Kinderbetreuung wird immer deutlicher. Eine aktuelle AK Auswertung der Kindertagesheimstatistik zeigt: Die Betreuungsquote für Kleinkinder unter drei Jahren liegt nur in 21 Prozent der sehr kleinen Gemeinden (unter 2.500 EinwohnerInnen) über 20 Prozent. In 61 Prozent dieser Gemeinden liegt die Betreuungsquote sogar unter 10 Prozent. Auch wenn im städtischen Bereich (ab 20.000 EinwohnerInnen, inklusive Wiener Bezirke) 79 Prozent eine Betreuungsquote über 20 Prozent haben, ist das Barcelona-Ziel von 33 Prozent Betreuungsquote in Österreich noch nicht erreicht. Die AK fordert daher den Ausbau der Kinderbetreuung für diese Altersgruppe. Das schafft gerechte Jobchancen für alle Frauen und Männer. Beim Ausbau der steuerlichen Familienförderung hingegen gehen vor allem einkommensschwache Familien leer aus. Auch die EU-Kommission empfiehlt Österreich den Ausbau der Kinderbetreuung.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Katharina Nagele

Tel.: (+43-1) 501 65 2678

katharina.nagele @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at