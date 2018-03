DELOITTE WELTWEIT ZUM BESTEN OUTSOURCING BERATER GEKÜRT

Wien (OTS) - Deloitte wurde von der International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) als bester Outsourcing Berater weltweit ausgezeichnet. Damit führt Deloitte erstmals das Ranking der World`s Best Outsourcing Advisors an.

Nach dem zweiten Platz im Vorjahr wurde die globale Beratungsexpertise von Deloitte im Bereich Outsourcing in diesem Jahr erstmals als weltweit führend anerkannt. In der achten Ausgabe des jährlichen Rankings zeichnete die International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) die tiefgreifende Erfahrung und das Outsourcing-Know-how von Deloitte in Bereichen wie Finanzen, Human Capital, IT oder anderen oftmals ausgelagerten Bereichen mit dem ersten Platz aus.

Eine unabhängige Jury, bestehend aus erfahrenen Outsourcing-Nutzern und Experten aus der Wissenschaft, bewertete sämtliche Berater anhand von vier Kriterien: Größe und Wachstum, Kundenzufriedenheit, Kompetenz sowie Managementfähigkeiten. Deloitte wurde von der Jury mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertet.

"Die Auszeichnung zum besten Outsourcing-Berater zeigt, dass wir unsere Kunden in unterschiedlichsten Bereichen mit individuellen Lösungen - vom kurzfristigen Projekt über das Bereitstellen von Contract Personnel bis hin zu langfristigem Outsourcing - optimal durch den gesamten Outsourcing-Zyklus begleiten", so Gundi Wentner, Partnerin bei Deloitte Österreich. Und weiter: "Da die Bewertungen sowohl aus der Outsourcing-Community als auch von wissenschaftlichen ExpertInnen stammen, ist dieser erste Platz umso mehr eine bedeutende Anerkennung der strategischen und operativen Beratungsleistungen für unsere Kunden."

Das gesamte Ranking der World`s Best Outsourcing Advisors for 2013 finden Sie unter: http://www.iaop.org/Content/19/165/3613

Deloitte Österreich ist der führende österreichische Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.000 Mitarbeitern in acht Niederlassungen betreut Deloitte Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Human Capital. Kunden profitieren von der exzellenten Betreuung durch Top-Experten vor Ort sowie tiefgehenden Branchen-Insights der Industry Lines. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und bündelt seine breite Expertise, um aktiv an dessen Stärkung mitzuwirken. Als Arbeitgeber entwickelt sich Deloitte permanent weiter mit dem Anspruch, "Best place to work" zu sein.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine "UK private company limited by guarantee" und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Nähere Informationen über die rechtliche Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

