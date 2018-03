Schwentner: Kinderarbeit beenden - Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung

Grüne: Auch österreichische KonsumentInnen gefordert

Wien (OTS) - "Jedes Kind, egal wo es geboren wird, hat ein Recht darauf, in die Schule zu gehen. Dass in vielen Ländern Kinderarbeit immer noch an der Tagesordnung ist, muss sich dringend ändern. Hier sind nicht nur Regierungen gefragt, die endlich internationale Konventionen umsetzen und auf die Einhaltung von Arbeitsrecht und Kindesrechten drängen müssen, sondern auch die KonsumentInnen bei uns. Denn dass Kinder als Arbeitskräfte so gefragt sind hängt mit dem Preisdruck zusammen, der auf die Hersteller ausgeübt wird. Wer ein Ende der Kinderarbeit fordert, muss auch bereit sein, für viele Produkte höhere Preise zu zahlen", meint Judith Schwentner, entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen, zum heutigen Internationalen Tag gegen Kinderarbeit. Sie rät KonsumentInnen in Österreich: "Wer sicher sein will, durch seinen Einkauf nicht zur Kinderarbeit beizutragen, sollte auf die richtige Zertifizierung achten. Alle Produkte, die das Fair Trade Siegel tragen, sind zum Beispiel garantiert ohne die Arbeit von Kinderhänden entstanden."

Schwentner weist weiter auf den Stellenwert von Bildung und Schule hin: "Für Entwicklungsländer, wie auch für uns, ist es sehr wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger eine gute Ausbildung erhalten. Gerade Mädchen dürfen oft nicht zur Schule gehen, sondern müssen schon früh mit ihren Eltern mitarbeiten. Dabei kann so viel für die Entwicklung eines Landes getan werden, wenn Mädchen eine Schulausbildung erhalten: Die Kinder- und Müttersterblichkeit sinkt, die Geburtenrate fällt, es wird ein höherer Bildungsstand bei Töchtern und bei Söhnen erzielt und letztendlich führt dies zu einer höheren wirtschaftlichen Produktivität und einem besseren Umgang mit der Umwelt. Wir müssen alle darauf hinarbeiten, Kinderarbeit zu beenden und dafür zu sorgen, dass Mädchen und Burschen in die Schule gehen."

