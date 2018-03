BZÖ-Petzner: Neuerlicher Anlauf des BZÖ für U-Ausschuss zu Hypo und Bankennotverstaatlichungen

"So viel ans Tageslicht befördert, dass politische Aufklärung in U-Ausschuss unausweichlich geworden ist" - "Werde auch Druck bei ÖVAG erhöhen"

Wien (OTS) - Das BZÖ wird das Thema der "Aktuellen Stunde" des Nationalrates am Mittwoch, nämlich das Versagen der Finanzministerin bei der Hypo Alpe Adria, für einen neuerlichen Anlauf für einen Untersuchungsausschuss zur Hypo und den Bankennotverstaatlichungen von ÖVAG und Kommunalkredit nutzen und einen entsprechenden Antrag einbringen. Das kündigte für das BZÖ dessen stellvertretender Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner im Rahmen einer Pressekonferenz an. Petzner verweist darauf, dass er seit dem Jahr 2009 konsequent an der Aufklärung der fatalen Notverstaatlichungen arbeite. "Wir sind dabei nun an einem Punkt angelangt, wo wir endlich sagen können, dass wir so viel ans Tageslicht bringen konnten, dass es für SPÖ und ÖVP schon fast unmöglich wird, die politische Aufklärung im Rahmen eines Untersuchungsausschusses zu verweigern. Ich habe Fekter einst gewarnt, dass die Hypo für sie zum politischen Bumerang wird. Nun ist sie es auch geworden." So seien mittlerweile nicht nur die Landeshaftungen als schlichtweg frei erfundenes Schauermärchen enttarnt worden, sondern auch das Versagen beim Notverstaatlichungsvertrag und der folgenden Nicht-Sanierung der Hypo bewiesen und dokumentiert. Petzner: "Es wird sich gar nicht mehr verhindern lassen, dass für all das jemand die politische Verantwortung übernimmt."

Der stellvertretende BZÖ-Klubobmann verweist bei seiner Initiative auch auf Deutschland: "In Deutschland ist es selbstverständlich, dass zur Drohnen-Affäre noch vor der Wahl ein Untersuchungsausschuss stattfindet. Was demokratiepolitisch in Deutschland möglich ist, muss auch in Österreich möglich sein. Es geht bei den Bankennotverstaatlichungen um einen zweistelligen Milliardenbetrag. Bei dieser finanziellen Größenordnung die Aufklärung der politischen Verantwortlichkeiten zu verhindern, werden sich SPÖ und ÖVP schwer leisten können."

Schließlich kündigt Petzner an, auch in Sachen ÖVAG demnächst Unterlagen und Dokumente vorzulegen, die das Versagen von drei Regierungsmitgliedern auch bei der ÖVAG dokumentieren. "Wir können beweisen, dass sowohl Finanzminister Pröll als auch seine Nachfolgerin Fekter und Finanzstaatssekretär Lopatka über das sich abzeichnende Desaster bei der ÖVAG, riskante Spekulationsgeschäfte sowie Hinweise auf Bilanzfälschung und kriminelle Machenschaften voll informiert waren, aber nicht gehandelt haben. Hätte man aber rechtzeitig reagiert und die Aufsicht sowie die Staatsanwaltschaft eingeschalten, hätte man das Schlimmste verhindern können. Auch bei der ÖVAG besteht daher dringender politischer Aufklärungsbedarf. Und um diesen sicherzustellen, werden wir auch den Druck bei diesem Thema erhöhen", kündigt Petzner an.

