Überzogene Biomasse-Förderpolitik gefährdet Investitionen, Arbeitsplätze und Standorte

Appell, geplantes Biomasse-Kraftwerk Klagenfurt nicht zu bauen - Warnung vor Holz-Versorgungsengpass und Kostenexplosion - Offener Brief an die Bundesregierung

Wien (OTS/PWK400) - Führende Unternehmer der Zellstoff- und Papierindustrie appellieren an die österreichische Politik, der überzogenen Förderung der Holzverbrennung ein Ende zu setzen. Anlass der Initiative ist der geplante Bau eines großen Biomassekraftwerkes in Klagenfurt, dessen Genehmigungsantrag Ende letzter Woche zur öffentlichen Stellungnahme aufgelegt wurde. Heimisches Holz ist zu wertvoll, um vom Wald direkt in ein solches Kraftwerk gefahren zu werden. Das geplante Projekt bedroht die Holzversorgung der heimischen Zellstoff- und Papierhersteller, sowie auch weiterer Partner in der Wertschöpfungskette Holz, wie der Säge- und der Plattenindustrie. Es zeigt plakativ den dringenden Reformbedarf des Ökostromgesetzes auf. Gefordert werden ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternativen, etwa die Fernwärmeauskoppelung aus Betrieben der Holzindustrie, die bereits in nachhaltige Holznutzungskonzepte eingebettet sind.

Heinzel: "Holzbedarf kann nicht ausreichend gedeckt werden!"

Seit 2005 mussten die Holzimporte der heimischen Zellstoff- und Papierindustrie verdoppelt werden und machen bereits rund 37% des jährlichen Bedarfs aus. "Die steirische Zellstoff Pöls AG, in der unsere Gruppe derzeit 125 Millionen Euro investiert, baut auf eine gesicherte Holzversorgung, naturgemäß überwiegend aus dem Inland. In Kärnten müssen aber bereits heute rund 2,5 Millionen Festmeter Holz importiert werden, und die Differenz zwischen Aufkommen und Bedarf wächst kontinuierlich. Wenn jetzt ein neuer großer Verbraucher dazu kommt, gerät der Holzmarkt völlig aus den Fugen. Die Folgen sind weiter steigende Importe, ein fortgesetzter Preisauftrieb, ökologisch unsinnige LKW-Transporte über weite Distanzen und vermehrte Schadstoffemissionen", warnt Alfred Heinzel, CEO Heinzel Holding.

Oswald: "Überzogene Biomasseförderung vernichtet Kapital und verhindert Innovationssprünge!"

Die überzogene und aus dem Gleichgewicht geratene Biomasse-Förderpolitik führt zu ökologischen und ökonomischen Fehlentwicklungen. Deshalb stellt Peter J. Oswald, CEO Mondi Europe & International, die politischen Entscheidungen und die damit verbundene aktuelle Entwicklung in Frage: "Was ist passiert, wenn man 178 Mio. Euro Biomassesubventionen ausgibt, um damit nur 0,7% des österreichischen Energiebedarfs auf CO2-freie Energie umzustellen? Was ist passiert, wenn damit einer grünen, nachhaltigen und profitablen Industrie, der Papierindustrie, die Existenzgrundlage entzogen wird und stattdessen eine neue Industrie entsteht, die trotz Riesensubventionen unrentabel ist, siehe das Millionengrab in Simmering, Europas größte Biomasseanlage?

Was ist passiert, wenn die neue Industrie nur ein Fünftel der Wertschöpfung hat und sechs von sieben Mitarbeitern zu Arbeitslosen macht? Dann sind wir auf dem Holzweg. Die Biomasseförderung in Österreich muss grundsätzlich neu geregelt werden, um ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu sein", erklärt Peter J. Oswald.

Wiersum: "Der Standort Sappi Gratkorn steht auf dem Spiel!"

In dieselbe Kerbe schlägt Berry Wiersum, CEO von Sappi Fine Paper Europe, wenn er die dramatischen Auswirkungen einer möglichen weiteren Verknappung der inländischen Holzversorgung am Beispiel der Zellstoff- und Papierfabrik Gratkorn von Sappi aufzeigt. Eine dort anstehende Erneuerungsinvestition im Zellstoffwerk in der Größenordnung von rund Euro 100 Millionen wird sich nicht rechtfertigen lassen, wenn langfristig inländische Holzmengen noch weniger verfügbar und damit die Holzkosten noch höher werden. "Ich muss davor warnen: Das wäre das Ende der Zellstofferzeugung in Gratkorn und würde in der Folge für die Papierfabrik den Verlust ihrer heutigen Weltgeltung in Produktivität und Wettbewerbskraft bedeuten." Auch das in Planung befindliche Projekt einer Versorgung von bis zu 20.000 Grazer Haushalten in den nächsten Jahren aus klimafreundlich bereitgestellter Abwärme aus der Zellstofffabrik wäre damit hinfällig.

Untersperger: "Stoffliche Nutzung von Holz sichert höhere Wertschöpfung und mehr Arbeitsplätze"

Vor dem Hintergrund der neuen EU-Initiative, die Re-Industrialisierung Europas voranzutreiben, weist Lenzing-CEO Peter Untersperger auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin: "Auch ich habe den Offenen Brief unterzeichnet. Die innovative Verarbeitung von Holz und seinen wertvollen Inhaltsstoffen zu hochwertigen Produkten, wie Zellstoff, Papier und Zellulosefasern für vielfältige Anwendungen, schafft ein Vielfaches an Wertschöpfung und Green Jobs. Holz soll daher stets kaskadisch genutzt werden, also zuerst stofflich und erst am Ende seines Lebenszyklus zur Energiegewinnung. Aber während Biomasse mit dem Ökostromgesetz massiv gefördert wird, kämpfen wir und andere Nutzer der Ressource Holz mit steigenden Preisen: die Kosten für unseren Holzbezug sind seit 2005 um rund 60% gestiegen. Dadurch verliert Österreich im Vergleich zu anderen möglichen Produktionsstandorten deutlich an Wettbewerbsfähigkeit". (us)

