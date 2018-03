Kosovarische Präsidentin Atifete Jahjaga zu Besuch in Österreich

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird am Mittwoch, dem 19. Juni 2013, die Präsidentin der Republik Kosovo, Atifete Jahjaga, zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Österreich empfangen. Die Begrüßung erfolgt mit militärischen Ehren um 11.00 Uhr im Inneren Burghof. Daran schließt sich ein Arbeitsgespräch der beiden Staatsoberhäupter im Beisein der Delegation an. Im Anschluss daran ist ein Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter vorgesehen. Die Präsidentin der Republik Kosovo, Atifete Jahjaga, wird im Rahmen ihres offiziellen Arbeitsbesuches auch mit der Präsidentin des Nationalrates, Mag. Barbara Prammer, zusammen treffen.

