Morgen Mittwoch: Volkshilfe lädt zur offiziellen Programmpräsentation der "Nacht gegen Armut"-Benefizgala

Fototermin und musikalischer Vorgeschmack: offizielle Programmpräsentation mit Margit Fischer, KünstlerInnen und UnterstützerInnen in der Wiener Staatsoper

Wien (OTS) - Die Volkshilfe präsentiert morgen Mittwoch offiziell das Programm der "Nacht gegen Armut"-Benefizgala. Zu Gast beim Pre-Event sind Volkshilfe Schirmfrau Margit Fischer, Staatsoperndirektor Dominique Meyer, Volkshilfe Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger und Benefizgala-Moderatorin Nadja Bernhard. Kammersängerin Ildikó Raimondi und Clemens Unterreiner, die Opernstars der Benefizgala, werden einen musikalischen Vorgeschmack zum Besten geben. Zu den prominenten Gästen zählen außerdem Edi Finger jun. und der Künstler Magic Christian.

Im Anschluss lädt die Volkshilfe zu einem kulinarischen Empfang. Um Anmeldung an margit.kubala @ volkshilfe.at wird gebeten!

Programmpräsentation Nacht gegen Armut: Benefizgala mit Margit Fischer

~ Datum: 12.6.2013, um 11:00 Uhr Einlass ab 10:45 Uhr Ort: Wiener Staatsoper - Schwindfoyer Publikumseingang Herbert von Karajan-Platz Über die Nacht gegen Armut ~

Mit der "Nacht gegen Armut" setzt die Volkshilfe nicht nur ein deutliches Zeichen gegen Armut in Österreich, sondern sammelt auch Spenden für in Not geratene Menschen in Österreich. Die Nacht gegen Armut findet heuer zum 9. Mal im Wiener Rathaus statt. Am 4. Juli startet der Abend um 18:30 Uhr mit einer feierlichen Benefizgala und über 800 Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Politik im Festsaal des Rathauses. Um 20:30 beginnt im Arkadenhof ein Benefizkonzert mit dem Parov Stelar Trio, De Phazz und Moonlight Breakfast.

Weitere Informationen online: www.volkshilfe.at/nachtgegenarmut

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mag. (FH) Margit Kubala

Tel.: +43 (0) 676 83 402 214

margit.kubala @ volkshilfe.at

www.volkshilfe.at/presse

www.facebook.com/volkshilfe