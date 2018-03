BILLA bringt neue Premium-Produktlinie BILLA Corso in die Regale

Wien (OTS) - Österreichs größte Supermarktkette setzt ab sofort noch stärker auf hochwertige Lebensmittel-Spezialitäten, die mit gutem und zugleich außergewöhnlichem Geschmack sowie kontrollierter Premium-Qualität überzeugen. Dieser Tage kommt österreichweit die neue Produktrange BILLA Corso in die Regale. Sie umfasst anfänglich über 100 Premiumprodukte aus Österreich und aller Welt. Damit ist BILLA einmal mehr am Puls der Zeit, denn wie eine aktuelle Studie der Karmasin Motivforschung zeigt, liegen "besondere" Lebensmittel, die sich im Hinblick auf Geschmack und Qualität abheben, genau im Trend und stärken das Vertrauen der Konsumenten in Lebensmittel im Allgemeinen. Immerhin zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung suchen nach dem "Besonderen" beim Einkauf im Supermarkt. Für ein Viertel besteht ein enger Zusammenhang zwischen diesem "Besonderen" und dem Vertrauen, das sie Lebensmitteln entgegenbringen.

Mit der Einführung der Produktrange BILLA Corso setzt Österreichs größte Supermarktkette erneut eine Qualitätsoffensive. Zum Start können die Konsumenten aus etwa 100 verschiedenen BILLA Corso Produkten quer durch das gesamte Lebensmittel-Sortiment wählen. BILLA Vorstand Josef Siess ist überzeugt davon, mit BILLA Corso neue Maßstäbe in Sachen Lebensmittel-Qualität zu setzen: "BILLA Corso steht für eine kompromisslose Auswahl der besten Spezialitäten - aus Österreich und aller Welt. Bei allen BILLA Corso Produkten können unsere Kunden sicher sein, uns ihr Vertrauen zu Recht entgegenzubringen. Denn BILLA Corso Produkte haben den Anspruch, in Qualität, Rezeptur und Geschmack die besten zu sein."

Aktuelle Studie zeigt: Österreicher wollen Qualität

Wie sehr BILLA mit der neuen Premium-Marke einem aktuellen Kundenbedürfnis nachkommt, zeigt auch eine repräsentative Befragung von 1.000 Österreichern durch die Karmasin Motivforschung. Laut der Studie gaben immerhin zwei Drittel (68 %) der Befragten an, für sich selbst nach dem "Besonderen" beim Lebensmitteleinkauf zu suchen. Besonders bei Frischfleisch sowie Wurst und Schinken (jeweils 63 %) aber auch bei Käse (56 %) und Süßigkeiten (51 %) suchen die Österreicher zunehmend danach. Spontan definieren die Österreicher das "Besondere" im Zusammenhang mit Lebensmitteln in erster Linie dabei über den Geschmack (20 %) und die Qualität (18 %). Aber auch biologische, naturbelassene Produkte (14 %) sowie regionale Produkte aus Österreich (13 %) machen für die Österreicher das "Besondere" aus.

"Wir haben auch abgefragt, welche Parameter das Vertrauen der Konsumenten in Lebensmittel stärken. Für 81 % der Befragten ist die Qualität der Produkte das wichtigste Kriterium", so Sophie Karmasin, Geschäftsführerin der Karmasin Motivforschung. Weitere 69 % betonen, dass ein ausgezeichneter Geschmack und Geruch das Vertrauen in Lebensmittel stärken. Immerhin 48 % legen Wert auf die Marke des Produkts bzw. das Markenimage. Gerade einmal 16 % nennen einen höheren Preis als vertrauensbildendes Kriterium. BILLA Vorstand Siess betont: "Die hohe Qualität unserer Eigenmarken steht für uns klar an oberster Stelle. Schließlich fließt unsere gesamte Lebensmittelkompetenz und Leidenschaft in die Entwicklung und Selektion der Produkte. Ein Grund mehr, wieso wir uns für die Entwicklung der Premium-Marke Zeit gelassen haben, um wirklich das Beste aus dem jeweiligen Sortiment anbieten zu können. Die BILLA Corso Produktlinie ist für uns eine strategische Maßnahme in der Sortimentspolitik und zugleich ein Meilenstein, denn mit ihr demokratisieren wir Premium-Qualität und machen diese Produkte für alle unsere Kunden leistbar."

Die hochwertigsten Produkte aus Österreich und aller Welt

Um Premium-Produkte anbieten zu können, werden BILLA Corso Artikel nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, wobei das Augenmerk auf Geschmack, Genuss und Hochwertigkeit liegt. Viele Produkte werden daher zusätzlich mit Gütesiegel versehen, die eine soziale, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Wertschöpfung sicherstellen. So sind etwa einige BILLA Corso Spezialitäten, die nicht aus Österreich stammen - wie etwa Kaffee oder Gewürze - mit einem Fairtrade-Siegel zertifiziert. Josef Siess zeigt sich zuversichtlich, dass BILLA mit den neuen BILLA Corso Produkten den Geschmack der Kunden trifft: "Wir haben bereits mit der Einführung unserer Eigenmarke BILLA gezeigt, dass hochwertige Lebensmittel und Eigenmarken sich nicht gegenseitig ausschließen. Unserer BILLA Eigenmarke wird sehr hohes Vertrauen zugeschrieben. Das Vertrauen, das wir so bei den heimischen Konsumenten aufbauen konnten, werden wir jetzt mit unserer neuen Premium-Eigenmarke weiter stärken", so Siess weiter.

Innen wie außen edel und fein

Besonders ist auch das Verpackungskonzept der BILLA Corso Produkte. "Wir sind sehr stolz darauf, nicht nur exquisite Produkte anbieten zu können, sondern uns mit diesem erlesenen und eigenständigen Design-Auftritt klar von anderen Premium-Marken abzuheben. Die Kupferstich-Illustrationswelt zeigt feine Menschen aus alter Zeit. Die Verpackung erzählt neben den Bildern humoristische Geschichten. Die Farbe Gelb steht für die Identität von BILLA, schwarz bekanntermaßen ist für Premium kodiert. Durch dieses Design bringen wir die Corso-Botschaft über jedes einzelne Produkt an die Konsumenten", freut sich BILLA Marketingleiterin Kerstin Neumayer.

