Johannes Zirner und Serkan Kaya sind "Die Detektive" (AT)

Michi Riebl inszeniert neue ORF-Detektivserie mit u. a. Flury, Straßer, Resetarits, Böck und Bachofner in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Zwei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: der eine ein korrekter Buchhalter, der andere ein fröhliches Hippiekind. Und doch sind sie Brüder - Halbbrüder, um genau zu sein. Halbbrüder, die nicht nur nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters überhaupt erst voneinander erfahren, sondern auch noch von einem Tag auf den anderen dessen Detektei übernehmen und dabei feststellen müssen, dass das Leben einfach kein Kindergeburtstag ist. Zu dieser Erkenntnis gelangen zurzeit die Hauptdarsteller Johannes Zirner und Serkan Kaya, denn seit Dienstag, dem 4. Juni 2013, laufen in Wien und Umgebung die Dreharbeiten zur neuen ORF-Serie "Die Detektive" auf Hochtouren.

Krimi light mit einem großen Schuss Komödie: Mit u. a. Katharina Straßer, Lukas Resetarits, Wolfgang Böck und Wolf Bachofner in weiteren Rollen

In vorerst zehn 45-minütigen Episoden erwartet das Fernsehpublikum mit "Die Detektive" (AT) voraussichtlich 2014 eine liebevolle Hommage von Fans für Fans der klassischen Detektivserien. Ernsthaft und doch skurril, sympathisch, authentisch und humorvoll zeigen die Drehbuchautoren Fritz Ludl sowie Thomas Weingartner und Stefan Hafner das Krimigenre einmal von einer anderen Seite. Neben Johannes Zirner (voraussichtlich im Herbst an der Seite von Florian David Fitz in der Kino-Komödie "Da geht noch was") und Serkan Kaya, der zuletzt auf Berlins Musicalbühne als Udo Lindenberg ("Hinterm Horizont") zu sehen war, sind in weiteren Rollen und unter der Regie von Michi Riebl ("Schnell ermittelt", "Vier Frauen und ein Todesfall") u. a. Iréna Flury, Katharina Straßer ("Schnell ermittelt"), Lukas Resetarits ("Was gibt es Neues?", "So wie du bist"), Mercedes Echerer, Wolfgang Böck ("Willkommen in Wien") und Wolf Bachofner ("Schnell ermittelt") zu sehen. In Episodenrollen stehen u. a. Hilde Dalik, Gerhard Greiner ("Vier Frauen und ein Todesfall"), Andreas Kiendl ("Janus"), Andreas Lust ("Schnell ermittelt"), Erni Mangold, Juergen Maurer ("Kommissar Rex - Eiszeit"), Sabrina Reiter ("Braunschlag") und Kristina Sprenger ("Soko Kitzbühel") vor der Kamera. Die Dreharbeiten zum ersten Drehblock dauern voraussichtlich noch bis Anfang August; eine Fortsetzung der Dreharbeiten ist dann für Herbst geplant.

Drehbuchautor Fritz Ludl: "Die Detektivserie wieder wach küssen"

Einen ersten Einblick gibt Fritz Ludl, der gemeinsam mit Thomas Weingartner und Stefan Hafner für die Drehbücher zur Serie verantwortlich zeichnet: "Das Spannende für mich ist, dass wir mit den 'Detektiven' ein Genre wiederbeleben, mit dem meine Generation aufgewachsen, das dann aber in den letzten Jahren immer mehr von der Bildfläche verschwunden ist. Umso schöner ist es, die Detektivserie jetzt wieder wach zu küssen und Erinnerungen zu wecken und sich genau das nochmals anzuschauen, was man geliebt hat. Das war es, was die Produktion für mich von Anfang an besonders spannend gemacht hat. Im Vergleich zu klassischen Krimiserien ist bei den 'Detektiven' außerdem viel Humor dabei. Und: Die einzelnen Folgen beginnen nicht unbedingt mit einem Mordfall und einer Leiche - es sind ganz unterschiedliche Ausgangssituationen und Fälle, mit denen es unsere Detektive zu tun bekommen. Und das ist auch für mich als Drehbuchautor ein großes Abenteuer."

Mehr zum Inhalt

Seit seine Frau bei einem Tauchunfall auf der Hochzeitsreise verunglückt ist, versucht Felix Kukla (Johannes Zirner), sein Leben zu meistern. Der Buchhalter hat sich ein Gerüst aus Regeln und Grundsätzen gebaut, um emotional über die Runden zu kommen. Und ein wenig Boxtraining hilft ihm auch. Doch dann geschieht der nächste Schicksalsschlag. Sein Vater Wilhelm (Wolfgang Böck), Detektiv von Beruf, stirbt während einer Observierung an einem Herzinfarkt -vermeintlich jedenfalls. Doch das ist noch nicht genug: Bei der Testamentseröffnung muss Felix erfahren, dass es da noch einen zweiten Sohn gibt. Und für diesen gelten keine Regeln und Grundsätze, zumindest nicht die gleichen wie für Felix. Ronnie (Serkan Kaya) ist das fröhliche Hippiekind einer lebenslustigen Griechin mit dem klingenden Nachnamen Galafinides, und des Hobbyboxers Wilhelm. Er befindet sich eigentlich mit dem Wohnmobil auf dem Weg in die Karibik, als ihn die Nachricht vom Tod des Vaters und der Existenz seines Bruders erreicht. Wobei: Halbbruder. "So viel Zeit muss sein", sagt Felix.

Das Testament des Vaters macht die beiden ungleichen Halbbrüder zu gemeinsamen Besitzern der Detektei. Bei der Besichtigung der Lokalität holt sie auch schon der erste Fall ein, der eigentlich der letzte des Vaters war. Und irgendwie entdecken beide, dass ihnen das Ermitteln Spaß macht - wenngleich Felix den Fall gerne analytischer und weniger wie Ronnie, intuitiv, angehen würde. Und obwohl es Felix nervt, dass Ronnie seinen Wohnwagen direkt in den Vorgarten geparkt hat. Und dass er einfach Felix' Klo benutzt. Und sich am Eiskasten bedient. Und alles besser weiß. Und überhaupt existiert. Aber genau diese Reibungspunkte machen Felix und Ronnie zu einem unschlagbaren Detektiv-Duo. Also, zumindest bis der Tod des Vaters restlos aufgeklärt ist. Denn: Nur weil der Vater posthum sentimental wird, heißt das noch lange nicht, dass man seine Lebenspläne über Bord wirft. Vor allem, wenn sie so vielversprechend sind, wie ein endloses Trauerjahr und eine Wohnmobil-Karibikkreuzfahrt.

"Die Detektive" (AT) ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film und gefördert vom Fernsehfonds Austria, dem Filmfonds Wien und Land Burgenland.

