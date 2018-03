BZÖ-Pressedienst: Es gibt kein Verfahren gegen das BZÖ

Wien (OTS) - Zur missverständlichen Überschrift in APA0097 von heute stellt der BZÖ-Pressedienst klar: Es gibt kein Verfahren gegen das BZÖ oder die ehemalige Agentur Orange. Weder das BZÖ noch die Orange sind beschuldigt oder gar angeklagt. Kein aktiver BZÖ-Funktionär steht vor Gericht. Hier werden im Vorfeld von Wahlen - ohne böse Absicht zu unterstellen - mit falschen Behauptungen Schlagzeilen produziert, die einen falschen Eindruck erwecken.

Fakt ist: BZÖ-Chef Josef Bucher hat bei Bekanntwerden der Vorwürfe sofort gehandelt: Ausschlüsse sind erfolgt, eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft wurde eingebracht, alle Dokumente der Staatsanwaltschaft übermittelt und das BZÖ hat im U-Ausschuss an erster Stelle die Aufklärung vorangetrieben. Falls einzelne Personen - die heute in keiner Verbindung mit dem BZÖ stehen - rechtswidrig gehandelt haben, dann haben die Gerichte mit aller Härte des Gesetzes zu urteilen und auch das BZÖ wird sich an diesen Personen rechtlich schadlos halten, beziehungsweise sich dem Verfahren als Privatbeteiligter anschließen. Das BZÖ mit Josef Bucher steht für eine saubere Politik.

