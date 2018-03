VIER PFOTEN auf Urlaub: So kann nichts schiefgehen

Neue Broschüre lässt keine Fragen der Tierbesitzer offen

Wien (OTS) - Rechtzeitig vor der Urlaubssaison bringt VIER PFOTEN den Ratgeber "VIER PFOTEN auf Urlaub" heraus. Tierbesitzer finden darin alles, was das urlaubsreife Herz begehrt: Von den Auswahlkriterien von Tierpensionen und Tiersittern über die genaue Urlaubsplanung mit Tier inklusive Checkliste, Tipps zur Stressbewältigung auf Reisen, zur Reiseapotheke, Sonder-Reisebestimmungen in den verschiedenen Destinationen bis hin zu Tierschutz im Urlaub hat VIER PFOTEN alles Wissenswerte in einem handlichen Format aufgelistet. Natürlich gibt es die praktische Broschüre auch online unter

http://www.ots.at/redirect/vier-pfoten_urlaub

In der Regel sind Katzen und andere Kleintiere ortsgebunden und bleiben daher lieber zu Hause. Hunde hingegen sind gerne dabei, wenn die Familie auf Reisen geht. "Ausnahmen sind Fernreisen, die aufgrund von Flugzeit und Klimawechsel mehr Stress als Freude bedeuten und dem Hund erspart bleiben sollten, wenn es sich nur um eine kurze Urlaubsreise handelt", erklärt VIER PFOTEN Kampagnenleiterin Nikola Furtenbach.

Bei Auslandsreisen ist es sehr wichtig, die aktuellen Einreisebestimmungen für das Urlaubsland und die Transitländer bei den Vorbereitungen rechtzeitig zu berücksichtigen. Nikola Furtenbach:

"Das betrifft Impfungen, das Chippen der Haustiere, einen Pet-Pass, eventuell ein Gesundheitszeugnis etc." So ist innerhalb der EU der so genannte Heimtierausweis seit dem 3. Juli 2004 bei Reisen innerhalb EU-Länder für Hunde, Katzen und Frettchen vorgeschrieben. Über notwendige zusätzliche Impfungen kann der Tierarzt Auskunft geben. Zu beachten ist, dass bestimmte Hunderassen in manche EU-Länder nicht einreisen dürfen. Bei Reisedestinationen außerhalb der EU sollte man unbedingt bei der jeweiligen Botschaft anfragen.

In vielen Hotels und Pensionen sind Hunde inzwischen willkommen. "Bevor man bucht, sollte man zur Sicherheit aber unbedingt nachfragen", empfiehlt Nikola Furtenbach. "Manchmal muss für Hunde auch extra bezahlt werden." Mittlerweile gibt es allerdings auch eine Vielzahl an Urlaubsunterkünften, die sich auf Ferien mit dem Hund spezialisiert haben.

VIER PFOTEN rät außerdem, Brustgeschirr oder Halsband des Heimtiers mit der Adresse der Urlaubsunterkunft ebenso wie der Heimatadresse zu versehen. Eine Angabe der Telefonnummer am Urlaubsort ist ebenfalls sinnvoll. "Umsichtige Urlauber informieren sich auch vorab über medizinische Einrichtungen am Urlaubsort, wie Tierarztpraxen und Tierkliniken", sagt Nikola Furtenbach.

Das Wohlbefinden des Tieres ist jedem Besitzer natürlich das größte Anliegen, und man kann auch einiges dafür tun. "Bei einer reisebedingten Zeitumstellung sollte man mit der zeitversetzten Fütterung schon einige Tage vor dem Urlaub beginnen", rät Nikola Furtenbach. "Die letzten Stunden vor Antritt der Reise sollte man den Hund nicht mehr füttern."

Abschließend legt Nikola Furtenbach Hundebesitzern noch nahe, vor der Abfahrt noch einen langen Spaziergang mit dem Tier zu machen und die Wasserversorgung für die Reise unbedingt sicherzustellen.

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.org

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Penz

Press Office Austria

Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.at www.vier-pfoten.org