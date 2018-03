Istanbul-Proteste: Korun für Umsicht und Gespräche statt Tränengas und Wasserwerfer

Grüne: Spindelegger soll seinen türkischen Außenministerkollegen Davutoglu kontaktieren

Wien (OTS) - "Trotz der Ankündigung von Premierminister Erdogan, mit einer Delegation von Gezi-Park-DemonstrantInnen Gespräche zu führen, sind heute Früh laut Medienberichten massive Polizeieinheiten mit Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen auf den Taksim-Platz aufgefahren. Es wird von wiederholtem Tränengaseinsatz berichtet, gleichzeitig hat die Polizei aber angekündigt, keine DemonstrantInnen angreifen zu wollen. Der größte Teil der Proteste war bisher friedlich und gewaltfrei. Es liegt nun an den Verantwortlichen umsichtig vorzugehen und im Dialog eine Lösung zu suchen statt friedlichen DemonstrantInnen erneut mit Wasserwerfern und Tränengaseinsatz zu begegnen", betont die Außenpolitik- und Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun.

"Sollten einzelne DemonstrantInnen, wie berichtet, Molotowcocktails geworfen haben, ist das selbstverständlich abzulehnen. Gleichzeitig liegt es nun großteils an der Staatsgewalt eine Eskalation durch unverhältnismäßigen Gewalteinsatz zu vermeiden. Auch die EU muss nun ihre Stimme zum Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit erheben. Außenminister Michael Spindelegger soll seinen Amtskollegen Davutoglu kontaktieren und die österreichischen Sorgen betreffend des Grundrechts auf Meinungsfreiheit zur Sprache bringen.

Erst vor ein paar Monaten haben alle Parlamentsfraktionen einem grünen Antrag auf Verteidigung der Meinungs- und Medienfreiheit in der Türkei zugestimmt. Dieser beinhaltete auch einen Auftrag an die Bundesregierung in bilateralen Gesprächen mit der Türkei und innerhalb der EU auf die Einhaltung der Grundrechte hinzuarbeiten", meint Korun.

