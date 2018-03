WKÖ-Fürntrath-Moretti: Kinderbetreuung für unter 3-Jährige muss rasch ausgebaut werden

Aktuelle ÖIF-Studie belegt klaren Handlungsbedarf - Mazal: "Immer noch teils große Versorgungslücken" - Forderungsprogramm der Unternehmerinnenvertretung FiW

Wien (OTS/PWK399) - Die Kinderbetreuungsquote für unter 3-jährige in Österreich liegt aktuell bei 19,7 Prozent. Die Vorgaben der EU für diesen Bereich betragen 33 Prozent, gemäß Barcelona-Zielen, denen sich Österreich zwar verpflichtet hat, ihnen aber immer noch hinterherhinkt. Auch im Ländervergleich liegt Österreich weit unter dem EU-Schnitt. Aufgrund der mangelhaften Situation des Betreuungsangebotes für diese Altersklasse, hat sich Frau in der Wirtschaft (FiW), die Unternehmerinnenvertretung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), für 2013 die Forderung nach einem raschen und flächendeckenden Ausbau von qualitätsvollen und leistbaren Kinderbetreuungsplätzen ganz oben auf die Agenda gesetzt. "Wir fordern, dass in der kommenden Legislaturperiode die Vorgaben der EU, für mindestens 33 Prozent der unter 3-Jährigen Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, österreichweit übernommen und endlich umgesetzt werden. Denn nur ein Mehr an Betreuungsplätzen für die Kleinsten ermöglicht es Müttern, rasch wieder in den Job einzusteigen", appellierte Adelheid Fürntrath-Moretti, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, am Dienstag, anlässlich des großen FiW-Symposiums "Kinderbetreuung für unter 3-Jährige" in der WKÖ.

ÖIF-Mazal: Große Versorgungslücken vor allem bei unter 1,5-Jährigen

Eine von FiW in Auftrag gegebene Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) belegt eindrucksvoll den Handlungsbedarf bei der Betreuung von Kleinkindern - nicht nur bei der Betreuungsquote sondern auch bei den täglichen Öffnungs- und Ferienzeiten, der Transparenz beim Aufnahmeverfahren oder bei länderübergreifenden Qualitätsstandards. Universitäts-Professor Wolfgang Mazal, ÖIF-Institutsleiter: "Die Anzahl der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige wurde in den vergangenen Jahren zwar ausgebaut. Allerdings fehlt speziell für unter 2,5-Jährige in manchen Bezirken Österreichs immer noch ein ausreichendes Angebot. Besonders auffallend ist, dass bei den unter 1,5-Jährigen große Versorgungslücken bestehen."

Fürntrath-Moretti: Betreuungszeiten an moderne Arbeitswelt anpassen

Zudem seien quer durch alle Altersgruppen und Betreuungsformen die institutionellen Betreuungsarrangements oft unzureichend auf die Bedürfnisse der Eltern abgestimmt, berichtet Mazal. So haben nur zwei Drittel (64,2 Prozent) der institutionellen Einrichtungen für unter 3-Jährige bis mindestens 16 Uhr geöffnet und 80 Prozent der Einrichtungen sind um 18 Uhr bereits geschlossen. Ein untragbarer Zustand für Fürntrath-Moretti: "Wir hören immer von der 'Teilzeit-Falle', aber sogar, wenn ein Elternteil einer qualifizierten Teilzeitbeschäftigung mit mehr als 20 Stunden nachgehen will, ist das -inklusive Fahrtzeit - unmöglich, wenn die Betreuungseinrichtung um 13 oder 14 Uhr schließt." Ähnliche Probleme ergeben sich für berufstätige Elternteile in den Ferien. "Regional überschreiten die Ferienzeiten der ganzjährigen geführten Krippen teils die Urlaubsansprüche eines oder sogar beider Elternteile", fasst Mazal die Studienergebnisse zusammen. Demnach hat österreichweit jede10. Krippe zumindest 10 Wochen Ferien pro Jahr, ein Viertel der Krippen zumindest 5 Wochen und ein Drittel der Krippen zumindest 4 Wochen. Das gehe eindeutig an der Alltags-Realität der österreichischen Familien - mit durchschnittlich fünf Wochen Jahresurlaubs-Anspruch pro Elternteil - vorbei und führe zu einem Betreuungsengpass in Ferienzeiten, unterstreicht Mazal. Fürntrath-Moretti: "Wir fordern daher, die Schließzeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen auf maximal drei Wochen pro Jahr zu reduzieren und die Öffnungszeiten auf mindestens 50 Stunden pro Woche ausweiten."

Steuerliche Absetzbarkeit ausweiten, transparenteres Aufnahmeverfahren mit Datenbank

Das von FiW präsentierte "8-Punkte-Forderungsprogramm" umfasst zudem die Ausweitung der Altersgrenze bei der Absetzbarkeit für Kinderbetreuungskosten von 10 auf 14 Jahre und der Höhe des Absetzbetrages auf 2.300 Euro pro Kind (zurzeit 2.300 Euro für alle Kinder einer Familie) "Mehr als ein Drittel der Unternehmerinnen muss auch an den Wochenenden arbeiten. Daher braucht es zusätzlich zu erweiterten Öffnungszeiten auch die Unterstützung von individuellen und flexiblen Lösungen", begründet Fürntrath-Moretti. Ebenso wie ein transparentes System, über das Eltern einerseits unbürokratisch einen Überblick über freie Betreuungsplätze in ihrer Umgebung bekommen und über das andererseits auch rasch Zu- bzw. Absagen online abgewickelt werden können. "Aus den Studienergebnissen wissen wir, dass es in erster Linie Kritikpunkte bei den Wartezeiten auf einen Betreuungsplatz, beim zu langen Zeitraum bis zur endgültigen Zu- bzw. Absage und bei den Auswahlkriterien der Kinder gibt", erklärt die Vertreterin der rund 130.000 Unternehmerinnen in Österreich.

Fokus auf Qualität und frühkindliche Bildung bringt auch volkswirtschaftlichen Nutzen

"Das Problem der Kinderbetreuung der Kleinsten ist aber aus unserer Sicht nicht nur über notwendige organisatorische Verbesserungen zu lösen, sondern es muss auch bei der Qualität angesetzt werden", weist Fürntrath-Moretti auf den zweiten wesentlich Aspekt der frühkindlichen Betreuung neben der Vereinbarkeit - die frühkindliche Bildung und Förderung - hin: "Es ist unverständlich, warum diese Diskussion in Österreich noch nicht wirklich angekommen ist. Immerhin wissen wir aus einer Studie, dass jeder in die frühkindliche Bildung investierte Euro den achtfachen Nutzen bringt." FiW fordert daher die nächste Regierung auf, eine Expertengruppe zur Erarbeitung von länderübergreifenden Qualitätsstandards in der frühkindlichen Entwicklung zu errichten.

Verbesserung durch Einigung der Länder auf österreichweite Mindeststandards

Da Kinderbetreuung in Österreich 'Ländersache' ist, also nach dem österreichischen Verfassungsrecht die Regelung des Kindergarten- und Hortwesens in die ausschließliche Gesetzgebungs- und Vollziehungszuständigkeit der Bundesländer fällt, gibt es - wie auch die Studienergebnisse belegen - ein eklatantes Betreuungsgefälle innerhalb des Landes. Sowohl was Qualitätsstandards betrifft, als auch in der Organisation bestehen maßgebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Das Tagesmutterwesen sowie die Betreuung von Kleinkindern werden überdies teilweise im Jugendwohlfahrtsrecht und teilweise in speziellen Kinderbetreuungs- bzw. Tagesbetreuungsgesetzen geregelt "Mein Schluss-Apell betrifft die die Vereinheitlichung der Kinderbetreuungsgesetze in den wesentlichsten Punkten- kurz gesagt, wir fordern die Einigung der Länder auf Mindeststandards", so Fürntrath-Moretti, die abschließend das Engagement von Familienminister Reinhold Mitterlehner, der erst vergangene Woche den beschleunigten Ausbau der Betreuungsangebote vor allem in den Kinderkrippen mit zusätzlichen Finanzmitteln seitens des Bundes angekündigt hat, hervorhebt.

Das 8-Punkte-Forderungsprogramm zu "Kinderbetreuung für unter 3-Jährige" ist unter www.unternehmerin.at/8Punkte abrufbar. (ES)

