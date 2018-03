VP-Leeb: Kindergartenpflicht ab 1 Jahr!?

Wien (OTS) - Als "vollkommen deplatziert" und als "eine Beleidigung der Bevölkerung" wertet ÖVP Wien Bildungssprecherin Gemeinderätin Isabella Leeb die aktuellen Aussagen von Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl in der heutigen Ausgabe der Wiener Zeitung. Laut Brandsteidl gibt es in Wien kein Migrations- sondern ein Subproletariatsproblem.

Eine kurze Recherche im Internet zu dem von Brandsteidl verwendeten Begriff ergibt, dass Subproletariat "die intellektuelle Umschreibung von asozialem Bodensatz der Gesellschaft, der dreckig, dumm, oft besoffen und aggressiv ist, darstellt. Selbst White Trash steht noch über dem Begriff Subproletariat, weil White Trash ab und zu arbeitet und eine eigene Kultur hat."

(Quelle: http://mundmische.de/bedeutung/1671-Subproletariat)

"Solche Aussagen sind einer Stadtschulratspräsidentin keineswegs würdig und dokumentieren eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber den Wienerinnen und Wienern. Ganz offensichtlich ist es auch eine unverhohlene Kritik an der Sozialpolitik der rot-grünen Stadtregierung", so Leeb weiter.

Auf Missstände im Bildungswesen wird bei den Sozialisten stets mit Zwangsverpflichtungen reagiert, in dem vorliegenden Fall mit dem verpflichtenden Kindergarten ab dem ersten Lebensjahr und der flächendeckenden Einführung der Ganztagsschule.

"Die ÖVP steht ganz klar für Wahlfreiheit. Es kann nicht sein, dass die Sozialisten pausenlos Versuche starten die Eltern zu entmündigen. Diesen Erziehungsfähigkeiten und -möglichkeiten abzusprechen und auf das Liebhaben der Kinder zu reduzieren, ist eine außerordentliche Anmaßung", so Leeb weiter.

"Was es braucht sind grundlegende Reformen und qualitative Verbesserungen im Wiener Bildungsbereich. Am wenigsten brauchen wir Ausflüge in die Welt des realen Sozialismus", so Leeb abschließend.

