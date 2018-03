"Weltjournal"-Reportage "Überwacht und Abgehört: Der nackte Bürger im elektronischen Überwachungsraum" am 12. Juni im ORF

Danach im "WELTjournal +": "Gläserne Käfige: US-Gefängnisse der Zukunft"

Wien (OTS) - Das "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - zeigt am Mittwoch, dem 12. Juni 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 Patrick Hafners Reportage "Überwacht und Abgehört: Der nackte Bürger im elektronischen Überwachungsraum", in der ein ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter darlegt, wie unsere Kommunikation weltweit mit Hilfe von Fangrastern systematisch ausspioniert wird. Und es sind nicht immer Terroristen, die verfolgt werden. Die Geschädigten staatlicher Überwachung berichten, wie sie als Bürger auf einmal nackt dastehen - ausgezogen von den neugierigen Blicken der Behörden.

"WELTjournal +" beschäftigt sich um 23.05 Uhr mit dem Thema "Gläserne Käfige: US-Gefängnisse der Zukunft". Rebecca Levin hat einige dieser ultramodernen Strafanstalten besucht und mit Gefängniswärterinnen und -wärtern, Gefangenen, deren Familienangehörigen und freiwilligen Helferinnen und Helfern über das Leben unter Dauerbeobachtung gesprochen.

"Weltjournal: Überwacht und Abgehört: Der nackte Bürger im elektronischen Überwachungsraum"

Lange wurde es dementiert, jetzt ist es offiziell: Der US-Militärgeheimdienst NSA (National Security Agency) hat Zugriff auf die weltweite Online-Kommunikation und Branchenriesen wie Microsoft, Apple, Google und Facebook kooperieren. Im US-Bundesstaat Utah baut die NSA um zwei Milliarden Dollar den größten und rechenstärksten Datenspeicher der Welt, der unter anderem unsere privaten E-Mails der nächsten 100 Jahre speichern soll. Staatliche Schnüffelprogramme wie Finfisher oder PRISM können bei infizierten Rechnern die gesamte Internetkommunikation mitlesen, um Terroristen oder Kriminelle zu entlarven. Wissenschafterinnen und Wissenschafter entwickeln intelligente Überwachungskameras, die unser Verhalten in Flughäfen und Bahnhöfen bewerten, um Alarm zu schlagen, bereits bevor ein Verbrechen passiert. Das alles diene nur zu unserer Sicherheit, sagt man uns. Doch es gibt Zweifel.

Dieses "Weltjournal" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar und steht als zeitnahe Servicewiederholung am Donnerstag, dem 13. Juni, um 21.55 Uhr auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

"WELTjournal +: Gläserne Käfige: US-Gefängnisse der Zukunft"

Die USA sind nicht nur das Land der Wolkenkratzer, der Weite und Freiheit, sondern auch das Land mit den meisten Gefängnissen. Derzeit sind mehr als zwei Millionen Menschen inhaftiert, die Tendenz ist steigend. Um Herr dieses Anstiegs zu werden, hat die amerikanische Regierung eine neue Art von Gefängnis kreiert: die gläsernen Käfige. Vollkommen verglaste Lebensorte, in denen es keine Gitterstäbe mehr gibt, aber auch keine Intimität: Liegeplatz, Duschkabine, Toilette, alles ist einsehbar, jede Ecke wird mit Kameras 24 Stunden lang überwacht. Auf diese Weise können zwei Wärter 240 Häftlinge kontrollieren.

