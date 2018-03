Heinisch-Hosek: OeNB und FMA werden weiblicher

Bundesgleichbehandlungsgesetz wird auf Nationalbank und Finanzmarktaufsicht ausgedehnt

Wien (OTS) - "Gemeinsam mit Basel III wurde die Ausdehnung des Bundesgleichbehandlungsgesetzes auf die Österreichische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht mitbeschlossen. Danke an Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, dass er das so hartnäckig mitverhandelt hat", sagte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek am Rande des Ministerrats. "Damit werden die OeNB und die FMA künftig weiblicher", meint die Ministerin.

"Das bedeutet, dass die OeNB und die FMA unter anderem auch der 50-prozentigen Frauenquote unterliegen und Frauenförderpläne erstellen müssen. Das ist ein echter Fortschritt und wird mit Sicherheit zu mehr Gleichstellung in diesen Institutionen führen", so Heinisch-Hosek zum Schluss.

