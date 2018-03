FPÖ-Podgorschek: An Hypo-Untersuchungsausschuss führt kein Weg mehr vorbei

Machenschaften und politische Verantwortung um Verstaatlichung sind restlos aufzuklären

Wien (OTS) - "An einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Hypo Alpe Adria führt inzwischen kein Weg mehr vorbei", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek die jüngsten Entwicklungen im Fall der Hypo Alpe Adria Bank. In besonderem Focus müssten dabei die Vorgänge um die Übernahme der Bank von der BayernLB sowie die nachfolgende Verstaatlichung stehen.

"Aus meiner Sicht waren die damaligen Vereinbarungen eine wesentliche Voraussetzung für die Misere, in der wir uns jetzt befinden", so Podgorschek. Drei Fragen seien dabei vordringlich zu beantworten:

Warum wurde die Hypo so übereilt verstaatlicht? Warum wurde die BayernLB so einfach aus ihrer Haftung entlassen? Warum wurden der BayernLB darüber hinaus noch weitere Zugeständnisse wie beispielweise die Möglichkeit der Einflussnahme bei Gründung einer Bad Bank eingeräumt? "Im Kern geht es darum, warum sich der damalige Finanzminister Josef Pröll zum Nachteil der heimischen Steuerzahler derartig über den Tisch ziehen hat lassen", meint Podgorschek.

Eine Klärung dieser Frage sei besonders dringlich, da sie auch das weitere Vorgehen in der Causa Hypo beeinflussen würden. "Es dreht sich darum, welche Haftungen die BayernLB weiter zu übernehmen hat und wie mit der Hypo allgemein weiter verfahren werden soll", erklärt Podgorschek. Ein derartiger Untersuchungsausschuss müsse deswegen sofort eingesetzt werden und noch im Sommer tagen. "Jedes Zögern kostet die österreichischen Bürger weitere Milliarden Euro. Sollten die Regierungsparteien ihre Blockadepolitik nicht endlich aufgeben, machen sie sich schuldig gegenüber den Österreichern", so Podgorschek abschließend.

