CA Immo: Neuer Leiter Investor Relations und Capital Markets

Wien (OTS) - Christoph Thurnberger ist ab sofort für den Bereich Investor Relations und für sämtliche Kapitalmarktaktivitäten der CA Immo Gruppe verantwortlich. Er übernimmt die früheren Agenden von Florian Nowotny, der seit Oktober 2012 die Position des CFO von CA Immo innehat.

Der 31jährige Experte verfügt über langjährige Erfahrung als Investmentbanker, unter anderem im Immobilienbereich, und war zuletzt Equity Analyst Real Estate bei der Raiffeisen Centrobank in Wien. Davor war er in der Immobilienwirtschaft tätig.

Den Grundstein seiner beruflichen Karriere legte er mit einem Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der University of California, Berkeley und in Paris.

Über CA Immo

CA Immo zählt zu den führenden zentraleuropäischen Immobiliengesellschaften und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Ihr Kerngeschäft liegt in der Vermietung und Entwicklung gewerblich genutzter Immobilien, schwerpunktmäßig im Bürosegment. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt heute über ein Immobilienvermögen von rund 5,3 Mrd. Euro (Stand: 31.3.2013) in Deutschland, Österreich und Osteuropa.

Rückfragen & Kontakt:

CA Immobilien Anlagen AG

Mag. Susanne Steinböck

Tel.: +43/1/532 59 07-533

eMail: susanne.steinboeck @ caimmo.com

www.caimmo.com