FPÖ-Mölzer: Wenn schon einheitliche EU-Asylregeln, dann nach Schweizer Vorbild!

Geplante einheitliche EU-Asylstandards tragen Handschrift des Gutmenschentums - Asylwesen darf kein Vehikel für ungezügelte Massenzuwanderung sein

Wien (OTS) - Die gemeinsamen EU-Asylstandards seien entschieden abzulehnen, sagte der freiheitliche EU-Delegationsleiter Andreas Mölzer im Vorfeld der heutigen Aussprache zu diesem Thema im Europäischen Parlament. "Das ganze Regelwerk trägt die Handschrift des Gutmenschentums. Wichtige bisherige Grundsätze wie Dublin II, der den Asyltourismus zwischen den Mitgliedstaaten verhindert, sollen aufgeweicht werden. Die neuen einheitlichen EU-Asylstandards werden daher die Massenzuwanderung nach Europa fördern", kritisierte Mölzer.

Grundsätzlich sei zwar ein einheitliches EU-Asylrecht nicht abzulehnen, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Aber ein solches hat sich ausschließlich an den Interessen der europäischen Völker zu orientieren. Und als Vorbild könnten die verschärften Schweizer Asylgesetze dienen, die am Sonntag von den Eidgenossen bei einer Volksabstimmung mit klarer Mehrheit bestätigt wurden. Das zeigt übrigens einmal mehr den Unterschied zwischen Brüsseler Zentralbürokratie und direkter Demokratie", fügte Mölzer hinzu.

Wenn zu konsequenten Regeln gegen Asylmissbrauch innerhalb der Europäischen Union keine Bereitschaft bestehe, dann müsse das Asylwesen in der ausschließlichen Kompetenz der Mitgliedstaaten liegen, forderte der freiheitliche EU-Mandatar. "Denn es muss unbedingt verhindert werden, dass das Asylwesen zu einem Vehikel der ungezügelten Massenzuwanderung wird, wie es den Brüsseler Multikulti-Fanatikern offenbar vorschwebt", schloss Mölzer.

